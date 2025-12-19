Llegaron a playa de Puerto Colombia pescadores que desaparecieron tras salir de Costa Rica

Los pescadores lograron tocar tierra tras varios días a la deriva en Playa Escondida, en el sector Salgar de Puerto Colombia. Foto: Archivo Particular

Resume e infórmame rápido

Escucha este artículo Audio generado con IA de Google 0:00 / 0:00 1 x

Tres pescadores, entre ellos un menor de edad, llegaron esta semana a playas de Puerto Colombia, Atlántico, luego de permanecer entre cinco y siete días a la deriva en el mar Caribe. Los hombres habían zarpado desde Costa Rica en una embarcación con fines de pesca.

Lea: Hallaron muerto y con bolsas en la cabeza a adulto mayor en su casa en Medellín

Según la información de las autoridades, los pescadores se extraviaron debido a las condiciones meteorológicas y el caso se conoció el martes 16 de diciembre cuando fueron trasladados al hospital municipal para recibir atención médica.

Los pescadores lograron llegar al sector de Salgar, en un punto conocido como Playa Escondida. Tras desembarcar, caminaron hasta una vía cercana donde fueron vistos por ciudadanos que alertaron a las autoridades.

Unidades de vigilancia de la Policía acudieron al lugar y y coordinaron su traslado hasta el centro asistencial. En el hospital, el personal médico confirmó que los tres estaban estables, aunque presentaban signos de desgaste físico por el tiempo que estuvieron a la deriva.

Le puede interesar: Estos son los cierres viales programados en Medellín para este fin de semana

“Una vez conocido el hecho, unidades de investigación criminal Sijín e inteligencia adelantaron las verificaciones y actividades correspondientes, con el fin de establecer plenamente las circunstancias de tiempo, modo y lugar del evento”, indicó la Policía Metropolitana de Barranquilla.

Las autoridades adelantan procesos para confirmar las identidades de los tres ciudadanos y definir su situación migratoria, en coordinación con las entidades competentes.

Además, las autoridades señalaron que se trata de un caso fortuito y de carácter humanitario, en el que se activaron protocolos de atención y protección de la vida.

Un hecho similar ocurrió en octubre en Cartagena luego de que dos pescadores de Tierrabomba desaparecieran por más de 48 horas en el mar Caribe. Un daño en el motor dejó a la deriva a los dos pescadores, identificados como Gustavo Enrique González Moncaris y Hainer José Jiménez Moncaris. A pesar de los esfuerzos de las autoridades por rescatarlos, los hombres lograron reparar el motor y volver por sus propios medios, pero con recursos limitados.