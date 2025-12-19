Hallaron muerto y con bolsas en la cabeza a adulto mayor en su casa en Medellín

Imagen de referencia. Las autoridades investigan las causas de la muerte del hombre de 73 años. Foto: Mauricio Alvarado Lozada

Resume e infórmame rápido

Escucha este artículo Audio generado con IA de Google 0:00 / 0:00 1 x

Un hombre de 73 años fue encontrado sin vida el miércoles 17 de diciembre en el barrio Popular, comuna 1 de Medellín, dentro de su vivienda tras el aviso de un familiar.

Lea: Estos son los cierres viales programados en Medellín para este fin de semana

Según el informe preliminar, la víctima, que fue identificada como Carlos Mario Aristizábal Buitrago, fue encontrada al interior de su residencia con la cabeza cubierta con bolsas plásticas e introducida en un balde de agua.

La inspección técnica fue realizada por unidades del Cuerpo Técnico de Investigación (CTI) de la Fiscalía y fue trasladado a Medicina Legal para determinar las causas de la muerte.

Las autoridades informaron que, en la valoración inicial, no se reportaron signos visibles de violencia, razón por la que la causa permanece por establecer y será definida en la necropsia.

Le puede interesar: Piques ilegales en vía del Atlántico dejaron un joven muerto y cuatro heridos

La investigación avanza a cargo de la Fiscalía y equipos de criminalística, quienes recogen testimonios, revisan el lugar del hallazgo y analizan elementos probatorios encontrados en la vivienda.

En hechos similares, se reportó otra muerte violenta de una persona privada de la libertad. El hombre fue identificado como Sergio Andrés Lopera Cartagena, de 43 años, quien falleció tras resultar gravemente herido en una riña ocurrida en las celdas de la Estación de Policía de La Candelaria. Por este hecho fueron señalados tres internos de 21, 26 y 42 años.

Según el registro de las autoridades, en lo que va del año han ocurrido 317 asesinatos de los cuales 102 fueron por problemas de intolerancia y convivencia y 96 por retaliaciones de estructuras criminales.