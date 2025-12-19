Estos son los cierres viales programados en Medellín para este fin de semana

Imagen de referencia. Las autoridades recomendaron planear sus traslados con anticipación teniendo en cuenta las restricciones viales. Foto: Alcaldía de Medellín

La secretaría de Movilidad de Medellín anunció cierres viales para este fin de semana en distintos sectores de la ciudad debido a un bazar comercial en Laureles y a la carrera atlética navideña de Cotrafa.

Los cierres iniciaron desde el jueves 18 de diciembre e irán hasta el domingo 21, por los eventos que afectarán la circulación vehicular y algunas rutas de transporte público.

El primer cierre aplicado por el bazar de la avenida Jardín, tiene restricción total de la carrera 73, entre circulares 1 y 3, desde las 9:00 p.m. del pasado jueves hasta la medianoche del domingo. El evento comercial se llevará a cabo viernes 19, sábado 20 y domingo 21 entre las 10:00 a.m. y 8:00 p.m.

Para los residentes del sector, las autoridades autorizaron el paso controlado por la circular 2, entre la transversal 74 y la carrera 73. Debido a este cierre algunas rutas de transporte de Laureles tendrán desvíos, por lo que recomendaron a los usuarios abordar los buses en la Circular 1 o en la Transversal 39B.

En segundo lugar, el domingo 21 realizarán la versión número 32 de la Carrera Atlética Navideña de Cotrafa, con un recorrido de 12 kilómetros en una sola categoría. El montaje iniciará a las 5:30 a.m. en la calle 41 (Los Huesos), entre Carabobo y la avenida Ferrocarril, en la calzada norte sentido oriente-occidente.

Aunque la competencia se desarrollará entre las 7:00 a.m. y 8:30 a.m., los cierres viales estarán dispuestos en los puntos del recorrido desde las 6:30 a.m. hasta las 9:00 a.m.

Los primeros nueve kilómetros se correrán en Medellín y el trayecto continuará hacia el municipio de Bello, en el norte del Valle de Aburrá. Para la seguridad y control del evento deportivo, la secretaría de Movilidad dispuso 39 agentes de tránsito, quienes regularán la movilidad durante la jornada.

Por estas disposiciones viales, las autoridades recomendaron a los conductores planear sus desplazamientos con anticipación, usar las vías alternas y seguir las recomendaciones del personal de tránsito durante el fin de semana.