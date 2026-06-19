Lluvias dejaron a más de 1.200 familias damnificadas en Soledad

El agua alcanzó un metro de altura dentro de varias viviendas, dejando pérdidas de colchones, electrodomésticos y enseres. Foto: Alcaldía de Soledad

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Al menos 1.260 familias resultaron damnificadas y más de 40 barrios fueron afectados en el municipio de Soledad, Atlántico, tras el desbordamiento de los arroyos Platanal, Villegas y El Salao, provocado por las lluvias de esta semana. Así lo confirmó la Oficina de Gestión del Riesgo y Desastres del municipio en su balance, donde además aseguraron que la administración continúa haciendo un censo detallado para coordinar la entrega de ayudas humanitarias a los afectados.

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La emergencia se desató cuando las lluvias provocaron la entrada de grandes cantidades de agua en viviendas y calles que generaron una alta cantidad de pérdidas materiales para los habitantes.

El coordinador de la Oficina de Gestión del Riesgo y Desastres, Alex Rodríguez, explicó que “las comunidades tuvieron un desbordamiento con agua de hasta un metro de altura, lo que obviamente dañó los enseres. Encontramos una gran cantidad de colchones y aparatos electrónicos afectados”.

Las autoridades reportaron tres viviendas colapsadas y entre 25 y 30 casas con afectaciones severas en su estructura, situación que mantiene en alerta a los organismos de socorro, quienes inspeccionan los sectores más golpeados por las inundaciones.

La inspección también permitió identificar afectaciones en tres edificaciones de instituciones educativas y cortes de energía en al menos 32 barrios. “La evaluación continúa y las cifras podrán variar conforme avanzan las inspecciones en terreno”, informó la alcaldía de Soledad.

Rodríguez manifestó que muchas de las comunidades damnificadas están ubicadas en zonas cercanas a las franjas de protección hídrica, que son áreas con restricciones de ocupación establecidas en el Plan de Ordenamiento Territorial. A esto se suma que los caudales de los arroyos se taponaron con basura, muebles, podas y troncos de gran tamaño, lo que agravó las inundaciones.

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La alcaldesa Alcira Sandoval ordenó el despliegue inmediato de comisiones técnicas para evaluar los daños y brindar atención a las familias afectadas. Mientras avanzan las labores de caracterización y asistencia, las autoridades hicieron un llamado a la comunidad a adoptar medidas de prevención y autocuidado, como no intentar cruzar arroyos ni corrientes de agua, evitar transitar por zonas inundadas, desconectar equipos eléctricos durante tormentas, alejarse de árboles y postes que puedan colapsar por los vientos y mantener especial cuidado con niños, adultos mayores y mascotas.

“Invitamos a la comunidad a conservar la calma, atender únicamente la información emitida por los canales oficiales y reportar cualquier emergencia a las autoridades competentes”, recomendaron desde la alcaldía, pues advierten que, según los pronósticos meteorológicos, las lluvias continuarán en la región Caribe durante los próximos días.