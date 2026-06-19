Asesinaron en Puracé a Milton Cerquera, líder indígena Kokonuko

Milton Darío Cerquera Urrutia, exmiembro de la Autoridad Indígena de Paletará. Foto: Redes sociales

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Las autoridades investigan el asesinato de Milton Cerquera Urrutia, líder del pueblo Kokonuko, integrante de la Guardia Indígena, defensor ambiental y exmiembro de la Autoridad Indígena de Paletará, quien, según el Consejo Regional Indígena del Cauca (CRIC) y las Autoridades Tradicionales del Resguardo Indígena de Paletará, murió en medio de un procedimiento de control territorial ordenado por las autoridades indígenas en el que participaba.

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El hecho se registró en la vereda Rionegro. De acuerdo con el Resguardo Indígena de Paletará, el jueves 18 de junio se realizaba un procedimiento para cumplir con las órdenes de captura contra personas presuntamente vinculadas a estructuras delincuenciales, y durante este operativo la comisión de la Guardia Indígena fue atacada con armas de fuego, dejando como resultado una persona muerta y otra herida.

Cerquera murió en el lugar de los hechos y Juan Carlos Bolaños resultó gravemente herido, por lo que fue trasladado a un centro asistencial. Además, cinco personas fueron capturadas y permanecen bajo custodia de las autoridades indígenas para ser investigadas y juzgadas por la Jurisdicción Especial Indígena.

Las autoridades tradicionales rechazaron el crimen y expresaron su solidaridad con la familia de Cerquera: “rechazamos de manera categórica este acto criminal que enluta a nuestro pueblo y constituye una grave agresión contra la Guardia Indígena, contra la autonomía de los pueblos indígenas y contra los esfuerzos comunitarios por preservar la paz, la convivencia y el control territorial frente a quienes pretenden imponer la violencia y la delincuencia en nuestros resguardos”.

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El resguardo también hizo un llamado a la Fiscalía General de la Nación para que apoye la investigación forense requerida, en especial en la necropsia y peritaje que permitan avanzar en el juzgamiento de los responsables.

Por su parte, la Oficina de la ONU para los Derechos Humanos en Colombia manifestó a través de su cuenta de X que “Milton era reconocido como defensor de derechos humanos medioambientales y ejerció distintas funciones en relación con la protección del medioambiente desde una perspectiva étnico-diferencial” y llamó a las autoridades a fortalecer medidas de prevención y protección para los líderes de la zona.

Por su parte, desde la Alcaldía de Puracé también lamentaron el fallecimiento de Cerquera y expresaron sus condolencias. “Fue un líder comprometido con la defensa del territorio, la protección de nuestros páramos y el bienestar de las comunidades. Su entrega, vocación de servicio y legado permanecerán por siempre en la memoria de nuestro municipio”.

Según Indepaz, la situación de riesgo en Puracé había sido advertida por la Defensoría del Pueblo a través de la Alerta Temprana 013/25, que señalaba la imposición de normas, toques de queda y otras formas de gobernanza ilegal por parte de grupos armados. De acuerdo con su conteo, este es el líder número 70 asesinado en lo que va corrido del año.