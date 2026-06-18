Imagen de un video de redes sociales en el que quedó registrado cómo la comunidad agrede al atacante en medio de su captura. Foto: Redes sociales

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Thiago Andrés Angulo Pareja, un niño de 11 años, fue asesinado en Istmina, Chocó, mientras regresaba a su vivienda después de ir a hacer una diligencia para su hogar. El crimen, ocurrido en la vía pública y en medio de la temporada de vacaciones escolares, generó conmoción en el municipio y llevó a las autoridades locales a convocar un Consejo Extraordinario de Seguridad y Convivencia Ciudadana.

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Según los reportes preliminares de la Policía, y lo que quedó registrado en los videos de las cámaras de seguridad, el ataque fue cometido por un hombre que, presuntamente, se encontraba bajo los efectos de sustancias psicoactivas al momento de los hechos y actuó de manera repentina contra el menor. A pesar de los intentos de algunos vecinos de dar primeros auxilios, el niño murió en el lugar de los hechos.

El agresor fue capturado gracias a la reacción de la comunidad, que impidió su fuga mientras se daba el despliegue del cuadrante de la Policía.

Posteriormente, fue trasladado a Quibdó, donde quedó a disposición de las autoridades judiciales para responder por el homicidio del menor de edad. El cuerpo del niño ya fue entregado a sus familiares para las correspondientes honras fúnebres.

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Ante lo ocurrido, la Alcaldía de Istmina señaló que el acusado “no es habitante del municipio de Istmina, no se encuentra registrado como persona en condición de calle y, a la fecha, no existe reporte oficial que indique que padezca alguna enfermedad mental o que haya sido atendido dentro de nuestro sistema de atención en salud mental”.

Además, la alcaldía expresó que “se rechaza de manera categórica todo acto de violencia contra nuestros niños, niñas y adolescentes, quienes representan el presente y el futuro de nuestra sociedad” e hicieron un llamado a padres y cuidadores a estar atentos y denunciar cualquier situación que ponga en riesgo a los menores, especialmente durante la temporada de receso escolar.

Como parte de la respuesta institucional, la administración municipal activó los protocolos de protección de derechos de niños, niñas y adolescentes, e inició una ruta de atención psicosocial para dar acompañamiento a los familiares del menor.