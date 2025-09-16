Lluvias y vendaval causaron emergencias en Barranquilla y municipios del Atlántico

Las lluvias y los fuertes vientos provocaron afectaciones en la urbanización Puerta Dorada. Foto: Captura de pantalla

Resume e infórmame rápido

Escucha este artículo Audio generado con IA de Google 0:00 / 0:00 1 x

Una nueva jornada de lluvias, acompañada de fuertes vientos y actividad eléctrica, se registró en la tarde de este martes 16 de septiembre en Barranquilla y municipios aledaños como Soledad, Malambo, Galapa, Manatí y Repelón, en donde hubo afectaciones.

Lea: Capturaron a hombre que apareció en video agrediendo a su hijo en Yarumal

Las lluvias estuvieron acompañadas de fuertes vientos que se presentaron en sectores como Sevilla y Ciudadela 20 de Julio, en el sur de la ciudad, así como en la urbanización Puerta Dorada, cerca de la Circunvalar, donde habitantes de la zona registraron en redes sociales cómo se levantó el tejado de una piscina y cayó la reja de un conjunto.

Sumado a esto, se reportaron afectaciones en obras que se adelantan en la zona, incluida la construcción de un CAI de la Policía. Además, se registraron daños en otros sectores como Los Almendros y Urbanización Villa Sevilla Real.

📣 ¡Precaución! Barranquillero, ten en cuenta estas recomendaciones y protege tu vida y la de los tuyos en tiempos de lluvia.



Comunícate a la línea 195 o al (605) 401 0205 ante cualquier emergencia. pic.twitter.com/MnfEzuZNfI — Alcaldía de Barranquilla (@alcaldiabquilla) September 16, 2025

En municipios aledaños como Palmar de Varela, Malambo y Piojó hubo tormenta eléctrica, mientras que en Malambo se reportaron daños en el colegio Juan XXIII y caída de árboles. En Manatí hubo inundaciones tras la creciente de arroyos.

Le puede interesar: Nuevos detalles de muerte de familia en San Andrés: fumigador habría mentido

Ante lo ocurrido, la alcaldía de Barranquilla pidió a los conductores evitar tomar por las vías donde suelen armarse arroyos, evitar resguardarse bajo los árboles, así como recomendaron a la ciudadanía no cruzar corrientes de agua, cerrar ventanas y asegurar objetos que pueda arrastrar el viento.

Sumado a esto, resaltaron que están habilitadas las líneas 195 y (605) 401 0205 ante cualquier emergencia.

Por su parte, el mayor Néstor Rodríguez, director de la Defensa Civil en el Atlántico, dijo que adelantan el censo para dar apoyo a los damnificados. “Nos encontramos realizando unos barridos, unos recorridos con los coordinadores de gestión de riesgo para hacer un reporte de cada una de las afectaciones que hayan tenido estos municipios por las últimas lluvias que se han presentado con vientos fuertes en el departamento del Atlántico”.