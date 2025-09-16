Capturaron a hombre que apareció en video agrediendo a su hijo en Yarumal

Vecinos de la vereda El Bosque en Yarumal, Antioquia, aseguraron que no sería la primera vez que el padre agrede al niño. Foto: Archivo Particular

La Policía de Antioquia confirmó la captura de un hombre de 43 años, quien sería el sujeto que aparece en un video que se hizo viral en redes sociales, dándole una brutal golpiza a su hijo. El hecho se registró en la vereda El Bosque, del municipio de Yarumal.

La agresión se habría presentado el pasado 9 de septiembre. En las imágenes se ve al hombre sostener en varias ocasiones al menor de edad por el cuello, así como lo golpea con lo que sería un rejo. Además, lo apoya en el piso con las rodillas para seguir pegándole.

Ante lo ocurrido, la alcaldía local señaló que pidió el apoyo de las entidades correspondientes, mientras que el gobernador de Antioquia, Andrés Julián Rendón, pidió que se agilizara la captura del agresor.

Sobre lo ocurrido, un vecino señaló a Teleantioquia que “toda la comunidad sabía que el niño era maltratado. Muchas veces se denunció ante la comisaría, pero nunca se tomaron medidas porque decían que faltaban más pruebas”.

En la tarde de este martes 16 de septiembre, se confirmó la captura del hombre tras recopilar los elementos probatorios para pedir la orden de captura. "Desde entonces, se desplegaron labores de búsqueda y ubicación, ya que este hombre había huido de su lugar de residencia, intentando evadir la acción de la justicia", indicó en comunicado la Policía de Antioquia.

Por su parte, el coronel Luis Fernando Muñoz Guzmán, comandante encargado de la Policía de Antioquia, añadió que fue clave que la comisaría de familia interpusiera la denuncia ante las autoridades. “Producto de la presión ejercida por los investigadores, en un paraje semirrural del mismo municipio, finalmente se hizo efectiva la captura”.

Ante lo ocurrido, la Policía invitó a la ciudadanía a denunciar oportunamente cualquier hecho de violencia en el hogar, para que se tomen acciones y evitar que estas agresiones se sigan registrando.