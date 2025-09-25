Lo que dicen testigos de la tragedia por licor adulterado en Barranquilla

Imagen de referencia. Comerciantes de pescado y otros vendedores de El Boliche están entre los fallecidos. Foto: Policía Nacional

En el centro de Barranquilla, en el sector El Boliche, se registró una tragedia por intoxicación tras el consumo de licor adulterado que ya deja 11 personas muertas. Comerciantes del sector relataron los hechos y hablaron de algunos de los fallecidos.

“Esta mañana (24 de septiembre) me levanté y me informaron que muchos compañeros amanecieron muertos, fallecieron, y según las especulaciones que se dan aquí en el sector, es que muchos cayeron por el consumo de bebida adulterada”, contó Fabricio De la Hoz Ariza, vecino del sector y allegado a algunas de las víctimas a El Heraldo.

Entre los fallecidos, De la Hoz mencionó a un comerciante dedicado a la venta de pescado conocido como Alfonsito, quien era su amigo. “Alfonsito era un comerciante, un amigo de toda la vida, muy allegado a la familia, y lamentablemente falleció”, relató.

Además, el hombre aseguró que era común que se reunieran en la zona para compartir bebidas alcohólicas de fabricación artesanal. “Esa gente pasaba bebiendo licor todos los días, se la pasaban borrachos y bebiendo. No se sabe qué pasó, si estaban bebiendo alcohol adulterado o qué, lo que ellos estaban tomando era algo que ellos mismos hacen en tanques y empacan”, afirmó.

Pese a que algunas de las víctimas alcanzaron a recibir atención médica, tuvieron daños por acidosis metabólica severa que con el tiempo sufrieron mayores complicaciones. Según la Secretaría de Salud, más personas con síntomas de intoxicación han sido hospitalizadas, mientras que las autoridades han desplegado operativos en las calles para identificar si hay más víctimas.

Otro vecino, identificado como Montero, describió que una de las víctimas más reconocidas, el “viejo Nico” habría presentado quebrantos de salud antes y se negó a ser trasladado a un hospital. Finalmente fue llevado en un triciclo, pero al parecer ya estaba sin signos vitales. “Cuando se lo llevaron de aquí, ya él iba muerto”, aseguró Montero.

Entre las víctimas identificadas están Nicolás Manuel Medrano, Helmot Enrique Escolar, José Felipe Crespo Ortiz, Emiro Alberto Miranda, Víctor Antonio Vargas, Ever Miranda Orozco y un hombre conocido como “El Zombi”. Aún se desconocen las identidades de cuatro de los fallecidos.

“A veces, por querer ahorrarnos unos cuantos pesos, buscamos un licor de mala calidad y eso nos puede causar daño”, concluyó Fabricio De la Hoz.