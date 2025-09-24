Asesinato de dos jóvenes causó temor en Tolú (Sucre) por presunta limpieza social

Imagen de referencia. Tan solo este mes han asesinado a seis jóvenes en Tolú.

Las alertas están encendidas en Sucre tras el asesinato de dos jóvenes en la mañana de este miércoles 24 de septiembre, debido a la relación que podrían tener los casos con una presunta limpieza social liderada por grupos criminales. En lo que va corrido del mes, han sido asesinados seis hombres.

El más reciente hecho se registró en el barrio San Felipe, sobre la carrera 9A con Calle 18-23, hasta donde sujetos armados, que se movilizaban en una motocicleta, llegaron y dispararon contra los jóvenes Brayan José Mendoza Rodríguez y Luis Alberto Moguea, quienes se encontraban compartiendo en la terraza de una vivienda.

De acuerdo con las autoridades, en el ataque armado también resultó herida una mujer identificada como Eloísa Bassa Marimón, quien recibió un disparo en el abdomen, por lo que fue trasladada a un centro asistencial cercano. Está fuera de peligro.

El levantamiento de los cuerpos estuvo a cargo de la Policía, que además adelanta las investigaciones para determinar si este hecho de violencia estaría relacionado con las amenazas que se hicieron en la región.

Presuntos integrantes del Clan del Golfo se atribuyeron el asesinato de dos hombres en la vía hacia las Playas del Francés, así como distribuyeron panfletos en los que anunciaban la mal llamada limpieza social y anunciaban un toque de queda.

Ante las amenazas, las autoridades respondieron que “ningún grupo ilegal puede imponer normas sobre la población civil”. En lo que va corrido del año, el observatorio de la Policía evidencia que en la región se han reportado 38 asesinatos, seis de los cuales se han registrado este mes.