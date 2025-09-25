Lanzaron granada contra carro del director regional del Inpec, en Cali

El carro del director del Inpec tuvo daños menores tras la explosión de la granada. Foto: Archivo Particular

Una explosión se registró en la noche del pasado miércoles 24 de septiembre en las instalaciones del Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario (Inpec), en Cali. Un sujeto lanzó una granada contra el vehículo asignado por la Unidad Nacional de Protección a Guillermo Andrés González Andrade, director regional de la institución.

El hecho se registró sobre las 10:30 p.m. sobre la avenida 2 Norte con Calle 23 de Cali. Un sujeto en motocicleta lanzó el artefacto contra el carro, dentro de las instalaciones del Inpec. Aunque explotó, dejó daños menores al vehículo y no se registraron personas lesionadas.

De igual forma, las autoridades confirmaron que en el momento del ataque el director regional del Inpec no se encontraba en el lugar, sino en su casa.

#EnDesarrollo Una granada explota bajo el vehículo de la UNP asignado al director regional del @INPEC_Colombia en el Valle Guillermo González, quien no se encontraba dentro del automotor, solo resultaron daños materiales. El hecho se presentó a las afueras de la sede en Cali. pic.twitter.com/qU57DD9uxs — Caracol Radio Cali (@Caracol_Cali) September 25, 2025

Ante lo ocurrido, las autoridades investigan si el ataque tendría relación con recientes traslados y cambios de patios de presos en la cárcel de Villahermosa, que ha generado inconformismos dentro de las estructuras criminales que se encuentran allí.

Otra hipótesis involucra a los grupos delincuenciales de “Chinga Pipe” y “Dimax”, que se encuentran en confrontación y que habrían estado detrás de la explosión de una granada, la semana pasada, frente de la cárcel de Villahermosa.

A esto se sumó la salida de la directora del penal, María Lorena Serrano, por amenazas que recibió luego de que se hizo el traslado de los presos que estaban en el lugar.

El ataque fue atendido por la Policía Metropolitana de Cali, que acordonó la zona par realizar las indagaciones correspondientes y evaluar los daños. Se espera que las autoridades entreguen más detalles del ataque en la sede del Inpec.