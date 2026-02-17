Lo que se sabe de la balacera que dejó a tres turistas extranjeros heridos en Barranquilla

Imagen de referencia. Los sujetos armados dispararon indiscriminadamente contra quienes estaba en la tienda. Foto: Óscar Pérez

Resume e infórmame rápido

Escucha este artículo Audio generado con IA de Google 0:00 / 0:00 1 x

Una balacera que se registró en un establecimiento comercial llamado La Rueda del barrio Montecristo, en el centro de Cartagena, dejó como resultado tres turistas europeos heridos, quienes tuvieron que ser trasladados a la Clínica del Prado de Barranquilla y la General del Norte de la capital del Atlántico.

Lea: Asesinaron a exconcejal de Cubará en zona rural de Saravena, Arauca

Sobre lo ocurrido, el teniente coronel Belkin Villareal, comandante operativo de la Policía Metropolitana de Barranquilla, explicó que “la Policía Nacional dispuso de toda su capacidad para que, a través de la Seccional Criminal y en coordinación con la Fiscalía General de la Nación, se puedan esclarecer los hechos y ubicar a los responsables”.

Los turistas habían llegado la semana pasada a la ciudad con el fin de participar en las celebraciones del Carnaval de Barranquilla. Uno de ellos es Teo María Starostenko, de 24 años, quien presentó heridas al lado derecho de la espalda.

El segundo extranjero herido fue el francés Motte Cyprien Loic, de 20 años, quien tuvo lesiones en el abdomen y en el glúteo izquierdo, por dos disparos, mientras que la tercera víctima fue el británico Jacob Benjamín Sedgwick, de 23 años, a quien una bala le rozó la cabeza.

Le puede interesar: ¿Qué es la suspensión provisional de un acto administrativo, por qué y para qué existe?

En el lugar del ataque fueron encontradas seis vainillas calibre 9 milímetros, que quedaron en manos de las autoridades judiciales que se comprometieron a identificar y encontrar a los responsables, quienes ingresaron a la tienda y dispararon indiscriminadamente contra quienes se encontraban allí.

“Se invita a la comunidad en general a suministrar información a través de la línea de emergencia 123 o la línea contra el crimen 3178965523”, añadió el teniente Villareal.

Este fin de semana también se registró la muerte de un turista alemán en Barranquilla, quien fue encontrado muerto por las autoridades en la habitación de hotel en la que se hospedaba. Al parecer, horas antes había entrado al lugar con otro extranjero con el que viajó y dos mujeres que salieron una hora después del lugar. El otro turista presentaba somnolencia en el momento en que la Policía hizo la inspección, por lo que no se descarta que hayan sido intoxicados.