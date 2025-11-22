Lo que se sabe de la mujer hallada muerta en arroyo de Soledad; había sido amenazada

Dayana Patricia Moreno Solano había recibido amenazas dos semanas atrás. Foto: Archivo Particular

Resume e infórmame rápido

Escucha este artículo Audio generado con IA de Google 0:00 / 0:00 1 x

Las autoridades confirmaron la identidad del cuerpo hallado en la tarde del pasado viernes 21 de noviembre por habitantes del Portal de Las Moras, en Soledad, en un arroyo de la zona. Se trata de Dayana Patricia Moreno Solano, de 21 años, quien presentaba dos impactos de bala.

Lea: Capturaron en Medellín a venezolana con circular roja de Interpol por estafas inmobiliarias

La alerta fue hecha por los habitantes de la zona sobre el mediodía. El cuerpo fue hallado en el canal de “Los Tubos”, sobre la calle 49 con carrera 8, boca abajo, con avanzado estado de descomposición, en parte, por haber permanecido dentro del agua.

Por este mismo motivo, dentro de las hipótesis que investigan las autoridades está que el crimen se haya podido cometer en otro lugar y el cuerpo de la mujer de 21 años haya sido arrojado después en el arroyo.

La joven fue trasladada a la sede de Medicina Legal en Barranquilla, donde su familia hizo la identificación del cuerpo. La mujer fue encontrada con un short azul y una camiseta gris y estaba descalza.

Le puede interesar: Elecciones atípicas en Magdalena: candidatos, dónde votar, medidas y más

Moreno Solano era conocida como “La China”, hacía dos semanas había recibido amenazas de muerte y ese mismo día sujetos armados habían disparado contra una ventana de su casa. Sus familiares indicaron que solía consumir drogas y desaparecer varios días.

Las autoridades indicaron que adelantan las investigaciones para dar con el paradero de los responsables del crimen y esclarecer las motivaciones del mismo. Sumado a esto, señalaron que la joven tenían antecedentes por lesiones personales.

Finalmente, se conoció que un hermano de la víctima fue asesinado en 2023, en el barrio Villa Zambrano de Soledad.