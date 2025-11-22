Logo El Espectador
No te pierdas ningún acontecimiento, accede a nuestras notificaciones
Publicidad

Home

Colombia
Barranquilla

Lo que se sabe de la mujer hallada muerta en arroyo de Soledad; había sido amenazada

Las autoridades investigan si el cuerpo Dayana Patricia Moreno Solano, de 21 años, fue arrojado en el lugar.

Redacción Colombia
22 de noviembre de 2025 - 06:17 p. m.
Dayana Patricia Moreno Solano había recibido amenazas dos semanas atrás.
Dayana Patricia Moreno Solano había recibido amenazas dos semanas atrás.
Foto: Archivo Particular
Resume e infórmame rápido

Escucha este artículo

Audio generado con IA de Google

0:00

/

0:00

Las autoridades confirmaron la identidad del cuerpo hallado en la tarde del pasado viernes 21 de noviembre por habitantes del Portal de Las Moras, en Soledad, en un arroyo de la zona. Se trata de Dayana Patricia Moreno Solano, de 21 años, quien presentaba dos impactos de bala.

Lea: Capturaron en Medellín a venezolana con circular roja de Interpol por estafas inmobiliarias

La alerta fue hecha por los habitantes de la zona sobre el mediodía. El cuerpo fue hallado en el canal de “Los Tubos”, sobre la calle 49 con carrera 8, boca abajo, con avanzado estado de descomposición, en parte, por haber permanecido dentro del agua.

Por este mismo motivo, dentro de las hipótesis que investigan las autoridades está que el crimen se haya podido cometer en otro lugar y el cuerpo de la mujer de 21 años haya sido arrojado después en el arroyo.

La joven fue trasladada a la sede de Medicina Legal en Barranquilla, donde su familia hizo la identificación del cuerpo. La mujer fue encontrada con un short azul y una camiseta gris y estaba descalza.

Le puede interesar: Elecciones atípicas en Magdalena: candidatos, dónde votar, medidas y más

Moreno Solano era conocida como “La China”, hacía dos semanas había recibido amenazas de muerte y ese mismo día sujetos armados habían disparado contra una ventana de su casa. Sus familiares indicaron que solía consumir drogas y desaparecer varios días.

Las autoridades indicaron que adelantan las investigaciones para dar con el paradero de los responsables del crimen y esclarecer las motivaciones del mismo. Sumado a esto, señalaron que la joven tenían antecedentes por lesiones personales.

Finalmente, se conoció que un hermano de la víctima fue asesinado en 2023, en el barrio Villa Zambrano de Soledad.

Por Redacción Colombia

Temas recomendados:

asesinato

mujer

identidad

arroyo

Soledad

Dayana Patricia Moreno Solano

amenazas

drogas

disparo

 

Sin comentarios aún. Suscríbete e inicia la conversación

 

Este portal es propiedad de Comunican S.A. y utiliza cookies. Si continúas navegando, consideramos que aceptas su uso, de acuerdo con esta  política.