Capturaron en Medellín a venezolana con circular roja de Interpol por estafas inmobiliarias

En un operativo realizado en el barrio Belén de Medellín, la Policía Nacional, junto con la Dijín, Interpol y Migración, realizó la captura de Keylis Samahi Belfon, una venezolana de 31 años, que tenía circular roja por presuntamente ser la líder de una red de estafas inmobiliarias en República Dominicana.

“Esta mujer hacía parte de una estructura criminal que bajo fachadas inmobiliarias utilizaba empresas para defraudar a ciudadanos dominicanos y extranjeros mediante proyectos ficticios y engaños digitales que movieron sumas millonarias”, explicó el secretario de Seguridad de Medellín, Manuel Villa.

Los robos se habrían cometido entre 2022 y 2024. De acuerdo con las autoridades, las víctimas de República Dominicana, Estados Unidos, Canadá, Puerto Rico y europeos entregaron grandes sumas de dinero por medios electrónicos, para invertir en proyectos inmobiliarios, confiando en la reputación de las marcas inmobiliarias, pero no existían.

Tras la estafa, la red redirigía el dinero a sus cuentas para comprar bienes que sostenían la fachada de su operación, que se centraba principalmente en plataformas digitales y páginas web.

La venezolana capturada estaría vinculada a las operaciones de blanqueo de los activos producto de las estafas, para lo que la red utilizaría empresas de papel y cuentas en diferentes países.

Su captura se dio tras labores de verificación, intercambio de información e implementación de protocolos de cooperación internacional entre Interpol Colombia y República Dominicana. Tras la retención, la mujer fue puesta a disposición de la Fiscalía, que adelanta el proceso de extradición para responder por los delitos de lavado de activos, estafa, bancarrota fraudulenta, delitos tecnológicos y asociación ilícita.

“Ya son 35 las personas capturadas por notificación roja gracias al trabajo articulado con la alcaldía de Medellín, nuestra Policía Metropolitana del Valle del Aburrá, migración e Interpol Colombia (...) No vamos a permitir que Medellín sea refugio de estructuras criminales internacionales, aquí los vamos a perseguir hasta capturarlos”.