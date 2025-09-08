Encontraron muerto a hombre secuestrado por falsos policías en Marinilla

Los delincuentes llevaban gorras y chaquetas con logos de la Sijín. Foto: Captura de pantalla

En el municipio de Concepción, en Antioquia, las autoridades encontraron el cuerpo de Sebastián López Jaramillo, el sujeto que fue reportado como secuestrado por falsos policías, el pasado sábado 6 de septiembre, en Marinilla.

Según indicaron las autoridades, en medio de las investigaciones en busca del sujeto, que fue secuestrado en el barrio Los Giraldos durante el fin de semana, fue hallado muerto y con heridas de arma de fuego.

El caso fue dado a conocer por parte del gobernador Andrés Julián Rendón, quien señaló que el hecho fue registrado en videos de cámaras de seguridad, en los que se ve cómo los delincuentes, que se movilizaban en un carro gris y que llevaban chaquetas y cachuchas con logos de la Sijín, se lo llevan rumbo al municipio de El Peñol.

Antioqueños, me informan que en Marinilla, sujetos con chaquetas similares a las de la Policía Judicial -SIJIN- abordaron a un hombre identificado como Sebastián López Jaramillo, obligándolo a subir a un vehículo particular.

pic.twitter.com/4gRfsvdYYM

Sumado a esto, el mandatario señaló que el caso podría estar relacionado con disputas entre la organización criminal de El Mesa, que opera en Bello, pero que se ha ido expandiendo a diferentes municipios del departamento, y el Clan del Golfo.

La relación se hace debido a que Jaramillo, que también era conocido con el alias de “Cáncer”, es señalado de ser integrante del Clan del Golfo. Por otro lado, tenía antecedentes por hurto calificado y agravado por hechos registrados en Medellín y Bello, en 2021 y 2025, respectivamente. Además, en 2022 fue capturado e imputado por tráfico de estupefacientes.

Las investigaciones fueron asumidas por el Gaula del Ejército y el CTI de la Fiscalía, así como se desplegó policía judicial en Marinilla y El Peñol para recopilar información.

Sumado a esto, el coronel Luis Muñoz, comandante encargado de la Policía en Antioquia, señaló en medio de la búsqueda que se activaron todas las fuerzas del departamento, así como se revisaron las cámaras de seguridad de la zona para dar con el paradero del vehículo y el hombre secuestrado.