Un muerto y dos heridos dejó ataque armado en el centro de Rionegro

Imagen de referencia. El crimen se registró el fin de semana. Foto: Alcaldía de Rionegro

Resume e infórmame rápido

Escucha este artículo Audio generado con IA de Google 0:00 / 0:00 1 x

En el sector de La Fogata, en el centro de Rionegro, se registró durante el fin de semana un ataque armado que dejó a dos personas heridas y a un joven de 18 años muerto.

Lea: Encontraron muerto a hombre secuestrado por falsos policías en Marinilla

De acuerdo con las autoridades, el crimen se registró en la madrugada del domingo 7 de septiembre. Dos sujetos, que se movilizaban en una motocicleta, llegaron hasta un establecimiento comercial, en la zona rosa, y dispararon contra quienes se encontraban allí.

De los heridos se conoce que se trató de un hombre de 26 años, que tiene lesiones en la pierna derecha, y de otro de 33 años con heridas en la pierna izquierda, por lo que ambos continúan en centros asistenciales locales.

La persona que murió fue Levis Manuel Altamar Martínez, de 18 años, de quien se conoció que recibió dos impactos de bala en la cabeza y no era de la región, sino oriundo del municipio de Santa Rosa, en Bolívar.

Le puede interesar: Joven futbolista que jugaría en la MLS murió en accidente de tránsito en Cauca

Las autoridades señalaron que trasladaron el cuerpo a Medicina Legal, así como hicieron entrevistas y revisan cámaras de seguridad. Ya se tendría primeros indicios de los responsables, por lo que los buscan, así como investigan las motivaciones del crimen.

En hechos similares, sobre la autopista Medellín-Bogotá se reportó el asesinato de dos hombres que se movilizaban en una moto, a los que sicarios les dispararon. Las víctimas fueron Cristian Rodríguez García, de 30 años, de Puerto Boyacá, y un venezolano conocido con el alias de “Borojó“.

Las autoridades indagan si el asesinato estaría relacionado con la disputa entre el Clan del Golfo y El Mesa, organización criminal que surgió en Bello y se ha expandido en el departamento, debido a que los hombres harían parte del primero de los grupos armados.