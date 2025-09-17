Lo que se sabe del ataque contra el hermano menor del “Negro Ober”, en Soledad

Alias "Negro Óber", cabecilla de Los rastrojos Costeños se encuentra en una cárcel de máxima seguridad. Foto: Twitter

Resume e infórmame rápido

Escucha este artículo Audio generado con IA de Google 0:00 / 0:00 1 x

Varias alertas se han encendido en Barranquilla y su área metropolitana tras el ataque del que fue víctima el hermano menor del “Negro Ober”, uno de los cabecillas de Los Rastrojos Costeños, por las posibles retaliaciones que se puedan presentar. A Daniel José Martínez Gutiérrez, de 31 años, le dispararon en medio de una riña que se registró en Soledad. Aunque es atendido en un centro asistencial, está comprometido uno de sus pulmones.

Lea: Comunidades bloquearon paso sobre la vía Panamericana, entre Pereira y Quibdó

El hecho se registró el pasado domingo 14 de septiembre, en una vivienda del barrio Ciudadela Metropolitana del municipio de Soledad, donde había varias personas departiendo. En la madrugada, se registró una riña, en medio de la cual un sujeto identificado como Ronny Núñez Navarro habría sacado un arma y disparado contra Daniel José Martínez Gutiérrez.

Al hermano menor del “Negro Ober” lo llevaron de inmediato a un centro asistencial, donde permanece debido a que el disparo le afectó un pulmón, mientras que la Policía del cuadrante persiguió al presunto agresor, que intentó huir y lo capturó. En su poder tenía un revólver de fabricación industrial que habría sido el arma usada en el ataque.

Ante lo ocurrido y el temor de que se puedan tomar represalias, las autoridades señalaron que redoblaron la seguridad en la zona en la que se presentó la riña, así como se mantienen en alerta para prevenir que en la región se produzca una nueva vendeta producto del ataque.

Le puede interesar: Hallan dos cuerpos en Caldas que serían de policía y amigo que habían desaparecido

Ober Ricardo Martínez, alias el “Negro Ober”, es uno de los cabecillas de Los Rastrojos Costeños y aunque está preso en una cárcel de máxima seguridad, por múltiples delitos, se teme que pueda liderar acciones desde allí, como previamente ya lo habría hecho en otras acciones criminales.

A la par, la Fiscalía asumió las investigaciones del ataque, para determinar si el disparo fue producto de la riña o habría otros intereses detrás.