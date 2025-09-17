Comunidades bloquearon paso sobre la vía Panamericana, entre Pereira y Quibdó

Los manifestantes señalan que no se ha compensado a las familias que han perdido sus viviendas. Foto: Archivo Particular

Resume e infórmame rápido

Escucha este artículo Audio generado con IA de Google 0:00 / 0:00 1 x

El Consejo Comunitario Afro del corregimiento de Santa Cecilia, en Pueblo Rico, bloqueó la vía Panamericana, en el tramo que conecta a Chocó con Risaralda, y anunció un paro indefinido a la espera de respuestas del Gobierno Nacional, al que le exigen cumplir las promesas que les hicieron en julio pasado.

Lea: Hallan dos cuerpos en Caldas que serían de policía y amigo que habían desaparecido

Los manifestantes han venido denunciando que las obras que se realizan sobre la vía ha afectado varias de sus viviendas (algunas fueron derribadas y otras tienen problemas por inundaciones), y no se ha compensado a las familias afectadas, así como se presentan problemas con el consorcio encargado.

Sumado a esto, indican que pese a que hubo acuerdos con el Gobierno Nacional, no han entregado ni el acta de los acuerdos, por lo que han exigido respuestas de las autoridades.

“Es un irrespeto de parte de los garantes o de quienes fueron responsables de hacer el acta, como fue el Ministerio del Interior y el Invías. Esta reunión se llevó a cabo el 24 y 25 de junio en la ciudad de Pereira...vemos con preocupación de que el acta no la entregan y los compromisos no los quieren asumir”, aseguró Víctor Moreno, líder del consejo comunitario.

Le puede interesar: Carros clásicos no volverían a estar en la Feria Bonita de Bucaramanga, ¿qué pasó?

Ante esto, los manifestantes señalan que permanecerán en la zona hasta que se haga entrega del acta y se anuncien acciones que permitan resolver sus quejas, que incluyen 240 reclamaciones por diferentes afectaciones en su consejo comunitario.

Han pedido a Invías que realice nuevos estudios y evalúen medidas para evitar que las obras sobre la vía afecten las viviendas de la comunidad. “Pedimos que se vigile, porque acá siempre se dice que las comunidades tienen jodida la vía, pero la realidad es que los contratistas solo han venido a defraudar a las comunidades y hacerlas quedar mal”, añadió Moreno.