Hallan dos cuerpos en Caldas que serían de policía y amigo que habían desaparecido

Las autoridades confirmaron el hallazgo de dos cuerpos en la vereda La Violeta del municipio de Santa María, en Caldas, sobre la vía Chinchiná-Manizales, que al parecer se trataría del mayor Edward Fabián Vergara Sierra, de 39 años, y Gian Marco Roldán Ibarra, de 21 años, quienes desaparecieron hace una semana en la región.

Las autoridades encontraron los cuerpos enterrados y en alto grado de descomposición. Ambos cuerpos tendrían lesiones por arma de fuego. Uno se hallaba boca abajo y el otro boca arriba y sin camiseta.

Varios indicios han llevado a relacionar el hallazgo con la desaparición del mayor Vergara, además de que habría prendas similares a las que tenía el uniformado. Días antes se encontraron documentos del policía en esta zona rural, mientras que datos de georreferenciación de los celulares también registraron actividad en cercanías del lugar del hallazgo.

Vergara, quien es oriundo de Pasto, desapareció el pasado 9 de septiembre, luego de finalizar su turno de trabajo, cuando abordó su carro Mazda 3 café, junto con Roldán Ibarra y con rumbo desconocido. Familiares de Vergara Sierra señalaron a La Patria que la última vez que lo vieron fue cuando salió de su vivienda en el edificio Verona, en el barrio La Carola.

Con el pasar de los días, las autoridades confirmaron que el vehículo fue identificado en del peaje de Circasia (Quindío), a 75 kilómetros de Manizales, y finalmente hallado en una compraventa, con varios golpes, por lo que se adelantaban investigaciones para dar con los que realizaron la transacción.

Por lo pronto, se espera pronunciamiento de Medicina Legal a donde fueron trasladados los dos cuerpos hallados en zona rural de Caldas para su identificación.