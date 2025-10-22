Lo que se sabe del hombre que desapareció tras lanzarse a arroyo en Soledad

Las autoridades no han logrado identificar al sujeto que se le lanzó al arroyo. Foto: Captura de pantalla

En la mañana de este miércoles 22 de octubre, las autoridades retomaron las labores de búsqueda del hombre que el pasado lunes se lanzó al arroyo El Salao, en Soledad, en medio de una fuerte tormenta que azotó la región por el paso de una onda tropical por el Caribe.

En un video grabado por habitantes del barrio Terranova Primera Etapa I se ve al hombre junto al arroyo, que mira indeciso hacia la corriente de agua, a la que al cabo de unos segundos se lanza, ante las solicitudes de la mujer que grababa que no lo hiciera.

“Él estaba ahí, mirando cómo cruzar para el otro extremo de la calle, y yo dije: ‘Ay, Dios mío, ese muchacho se va a tirar’. Entonces lo llamé: ‘¡Papa, ven acá!’ Y él me hizo caso, llegó hasta la reja y hablamos”, indicó a El Heraldo Fanny Garavito, habitante de la zona y testigo de los hechos.

Habitantes del barrio Terranova 1era etapa del municipio de Soledad Atlántico, denunciaron en las últimas horas que un joven durante el aguacero se lanzó al arroyo el Salao.

La mujer añadió que el joven, a quien las autoridades no han logrado identificar, le mencionó que estaba indeciso de si lanzarse para cruzar al otro lado. “Le dije que por ahí no podía pasar, que ese arroyo era muy fuerte y peligroso…Que mejor se fuera por la Murillo, que caminara un poquito más, porque por ahí era más seguro”, añadió Garavito.

Finalmente, el joven no le hace caso, y se termina lanzando al arroyo, que rápidamente lo arrastra. Según explicó Alexis Rodríguez, coordinador de la Oficina de Gestión del Riesgo de Soledad, se está haciendo un recorrido al arroyo en busca del cuerpo, incluido el caño donde se conecta el río Magdalena, donde previamente se han encontrado otras personas desaparecidas para ver si se halla al sujeto.

“Se activa el servicio de respuesta de búsqueda y rescate. Estuvimos en el punto donde la persona se lanzó al arroyo y se está haciendo un recorrido, identificando los sectores donde potencialmente puede estar el cuerpo”, añadió Rodríguez.

Aunque las autoridades no han logrado corroborar la identidad del joven, Garavito mencionó que se trataba de un hombre joven que “tenía el cabello crespo con trencitas, un tatuaje aquí y otro del otro lado. Llevaba una bolsita de crispetas en la mano y el pantalón era largo”.