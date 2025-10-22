Millonarias pérdidas dejó incendio en el mercado de Bazurto, ¿qué pasó?

El cuerpo de Bomberos tardó cuatro horas en controlar el incendio en almacén de Bazurto. Foto: Alcaldía de Cartagena

El grave incendio que se registró en la mañana del pasado martes 21 de octubre en el mercado de Bazurto, en Cartagena, dejó dos bomberos lesionados y más de COP 500 millones en pérdidas. La conflagración duró más de cuatro horas y terminó siendo todo un reto para las unidades de socorro de la ciudad.

La emergencia se registró sobre las 7:00 a.m. dentro del almacén "El Rey de las Promociones", que se encuentra sobre la avenida Pedro de Heredia. Aunque en un principio, los comerciantes de la zona creyeron que se trataba de un hecho menor, rápidamente las llamas cogieron fuerza y provocaron un gran muro de humo, que no solo alertó a los vendedores de la plaza, sino que además obligó al Departamento Administrativo de Tránsito y Transporte (DATT) a habilitar uno de los carriles de Transcaribe para evitar que los conductores por la zona se vieran afectados.

Según el informe presentado por el cuerpo de Bomberos, todas las unidades de la ciudad, incluyendo una de Turbaco y algunos bomberos en descanso, llegaron a la zona para atender la emergencia debido a la complejidad que se presentó para atenderla. Entre las dificultades está la gran cantidad de material inflamable en el local, entre la que se encontraba ropa y químicos.

Bazurto 📍Emergencia atendida y superada. Gran trabajo de nuestros @BomberosCTG2024 🚒 pic.twitter.com/xM2A61uMs3 — Dumek Turbay Paz (@dumek_turbay) October 21, 2025

A esto se suma la poca ventilación dentro del sitio y la dificultad de los bomberos para acceder a la parte posterior del establecimiento, donde estaban los focos más grandes del incendio. “Había ropa, plástico, papelería y químicos dentro de los locales, pero por fortuna de Dios y el despliegue de toda la institucionalidad, el cuerpo de bomberos, la Oficina de Gestión del Riesgo, Aguas de Cartagena, el DATT y la Policía, logramos controlar el incendio de manera exitosa”, dijo Jhonny Pérez, director de bomberos en la capital bolivarense.

De acuerdo con el Centro Regulador de Urgencias y Emergencias (CRUED), aunque no hubo personas lesionadas dentro del almacén, dos bomberos resultaron lesionados. Uno de ellos tuvo heridas en una mano en la atención de la emergencia, mientras que el otro presentó afectaciones por inhalación de humo. “Ambos fueron trasladados en ambulancia por intoxicación relacionada con la inhalación de humo. Ambos pacientes reciben atención en la Clínica Cartagena del Mar, donde se encuentran estables”.

En el transcurso de la tarde del martes se realizaron los trabajos de mitigación de puntos calientes y de limpieza de escombros. Las autoridades confirmaron que no se vieron afectados otros locales comerciales, pero sí se generaron pérdidas superiores a los COP 500 millones.

Por lo pronto, las autoridades adelantan las investigaciones para determinar las causas de la conflagración.