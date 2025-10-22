Tras caos en Metro de Medellín amplían rutas y frecuencia de buses en Línea A

El Área Metropolitana del Valle del Aburrá trabaja en el margen contrario del río Medellín para solucionar el problema que provocó la socavación. Foto: Alcaldía de Medellín

Con la instalación de geobolsas, llenas de roca triturada, avanzan las obras para detener la socavación que desde el pasado lunes 20 de octubre se registró sobre la vía férrea de la Línea A del Metro de Medellín y que provocó el cierre entre las estaciones Poblado y Aguacatala. Mientras las obras avanzan a buen paso, el plan de contingencia ha tenido que modificarse para atender el caos en la movilidad que se ha generado en la zona.

Según indicó el gerente del Metro de Medellín, Tomás Elejalde, se espera que las obras de rehabilitación tarden una semana, pues además de atender la filtración que se dio en la zona de la emergencia, se debe rellenar el socavón y reparar la falla en el pozo de aquietamiento, que provocó el incidente.

Al respecto, el alcalde de Medellín, Federico Gutiérrez, explico que en los últimos dos días, el equipo técnico del Metro, que componen 60 personas, realizó el corte de los rieles de la vía férrea, para permitir el ingreso de la maquinaria pesada.

🚧 Avanzamos en las obras para superar la contingencia en el Metro de Medellín.



- El equipo técnico del Metro realizó el corte de los rieles en la vía férrea para permitir el ingreso de la maquinaria pesada y continuar ejecutando las actividades necesarias para restablecer el… pic.twitter.com/UmEzefi3Wb — Fico Gutiérrez (@FicoGutierrez) October 21, 2025

Además, señaló que “ubicamos geobolsas con roca triturada en el río Medellín para evitar filtraciones hacia la socavación”. Sobre este paso, Elejalde añadió que en el sitio hay dos retroexcavadoras, con una locomotora y 20 toneladas de material para hacer la intervención.

“Hay una retroexcavadora en el margen oriental del río y otra al lado de la vía férrea. Estos equipos están para poder ingresar el material a la socavación y también para disponer material en el lecho del río para evitar que ingrese al terreno que sostiene la vía férrea", añadió el gerente del Metro.

Cambios en las rutas y frecuencias de buses en el Metro de Medellín

Tras el cierre de las estaciones, el Metro de Medellín indicó que por la afectación en la movilidad entre el sur del Valle del Aburrá y la capital antioqueña, se habilitaron buses gratuitos del Metroplus, así como se extendieron rutas municipales para facilitar la movilidad de los usuarios. Pero, debido a la alta demanda, en la mañana del pasado martes 21 de octubre, se registraron largas filas, demoras y mucha confusión sobre los traslados y los pagos.

Al respecto, Elejalde señaló que cada tren del Metro tienen la capacidad de movilizar hasta 1.500 personas, lo que supera lo que pueden ofrecer los buses. “Para llegar a atender la demanda se requerirían 20 buses para 40 o 50 pasajeros (...) por eso se presentan estas filas y estos tiempos de espera aumentan el desplazamiento entre media hora y una hora”.

Ante esto, se hicieron modificaciones en el plan de contingencia que incluyó un aumento de las rutas de buses que reconectan a los usuarios con la Línea A del Metro.

¡Atención! Compartimos la información de las rutas integradas en el sur. 🚌🚐



Encontrarás:

🔹Municipio de origen.

🔹Nombre y número de la ruta.

🔹Estación de integración habitual.

🔹Nueva integración.

🔹Costado de la estación (oriental / occidental).#EnContingenciaUsaElBus 🚌 pic.twitter.com/kVrcX0AeVE — Metro de Medellín 💚 30 años #ALoMetro (@metrodemedellin) October 21, 2025

¿Por qué se cerraron dos estaciones de la Línea A del Metro de Medellín?

El pasado lunes 20 de octubre se reportó una socavación sobre la vía férrea la Línea A del Metro de Medellín, entre las estaciones Poblado y Aguacatala, que obligó a su cierre.

Según explicó el gerente del Metro de Medellín, la emergencia se presentó tras una aceleración del río Medellín por las fuertes lluvias de los últimos días “y a que en este punto está defectuoso un pozo de aquietamiento, que tiene como función reducir la velocidad del agua”.

Esta falla, provocó el debilitamiento del muro de contención que sostiene la vía, lo que permitió que el agua entrara por debajo y succionara el material, lo que provocó que se abriera el gran hueco sobre la vía férrea. “Primero hubo una desconsolidación y luego se nota la socavación como tal que se presenta muy rápidamente y evoluciona con una muy alta velocidad, lo que nos lleva a suspender el servicio”, añadió Elejalde.