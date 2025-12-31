Los atractivos turísticos con horarios especiales en Año Nuevo en Barranquilla

La Luna del río funcionará hasta las 12:30 p.m. Foto: Alcaldía de Barranquilla

La alcaldía de Barranquilla estableció una serie de horarios especiales para que los ciudadanos y turistas puedan organizar sus celebraciones de fin de año en grandes escenarios turísticos de la ciudad, lo que incluye la recién inaugurada Luna del Río.

“Estos espacios, igualmente, podrán recorrerse para vivir la magia de la Navidad y realizar todas las actividades recreativas, deportivas, culturales y gastronómicas que enriquecen la experiencia”, indicó la administración distrital.

Gran Malecón y el Ecoparque Ciénaga de Mallorquín

Ambos espacios se han convertido para ciudadanos y turista en un lugar tradicional para celebrar la Navidad y el Año Nuevo, por lo que para este 31 de diciembre y 1 de enero se tiene previsto que operen de la siguiente forma:

31 de diciembre: 6:00 a. m. – 2:00 a. m.

1 de enero de 2026: 10:00 a. m. – 11:00 p. m.

Además de alejarse de las explosiones de pólvora, la administración señaló que estarán abiertas ofertas gastronómicas de Manglares del Río, La Madriguera del Río, A Bocas del Río, Jardín del Río, entre otros.

Específicamente, la ciénaga de Mallorquín estará abierto en su horario habitual el 31 de diciembre, de 6:00 a. m. a 6:00 p. m., mientras que el 1 de enero de 2026 operará de 10:00 a. m. a 6:00 p. m.

La Luna del Río

La nueva atracción en el Gran Malecón estará funcionando entre las 11:30 p.m. del 31 de diciembre a las 12:30 a. m. del 1 de enero, con el fin de brindar una experiencia diferente a quienes deseen celebrar el fin de año en la zona.

Para el ingreso se debe adquirir los boletos en la página www.tuboleta.com. Sumado a esto, la alcaldía recalcó que los visitantes deben tener en cuenta que el tiquete general adquirido para el 31 de diciembre no es válido para ingresar a la atracción durante las últimas horas del año, “por lo que quienes deseen participar en esta franja deberán realizar la compra correspondiente de manera anticipada y exclusivamente en línea”.