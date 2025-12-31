Se pronunció restaurante donde niña murió tras caer de un caballo, en Palmira

La Personería pidió a la alcaldía hacer inspecciones y fortalecer los controles sobre el uso de animales en este tipo de establecimientos. Foto: Unsplash

Se mantiene la consternación alrededor del caso de la niña de cuatro años, que el pasado 27 de diciembre murió tras caer de un caballo, en un restaurante campestre en Palmira. En medio de las dudas que han surgido, el lugar donde ocurrió la emergencia se pronunció.

El hecho se presentó en el restaurante La Tinaja, ubicado en el sector Rozo. De acuerdo con las autoridades, la niña cayó de un caballo en el que la acompañaba un guía del lugar. Aunque intentaron trasladarla a un centro asistencial, la menor de edad llegó sin signos vitales.

Por su parte, el personero municipal de Pamira, William Andrés Espinosa, señaló que “encontraron a la menor sin signos vitales de cuatro años sin signos vitales, posteriormente el cuerpo fue levantado por la entidad competente como lo es la Sijín”.

Adicionalmente, el funcionario pidió a la alcaldía tomar acciones. “Exhortamos a las autoridades competentes, en este caso a la Secretaría de Gobierno, a verificar la aplicación de los protocolos de seguridad y el cumplimiento de los requisitos para hacer eventos en la mesa de eventos de cada entidad territorial”. Aunque la alcaldía del municipio no se pronunció públicamente sobre lo ocurrido, se conoció que tras registrarse la muerte de la menor de edad, sí se hicieron visitas al lugar.

El pronunciamiento del restaurante

Desde el restaurante hicieron una publicación en redes sociales en la que lamentaron lo que ocurrió. “Expresamos nuestra solidaridad y condolencias a las familias y personas afectadas. Acompañamos su dolor y nos unimos al sentimiento de tristeza en este momento tan difícil”.

Sumado a esto, se mencionó que desde el primer momento han colaborado con las autoridades para esclarecer lo que ocurrió. “Agradecemos a la comunidad su respeto, comprensión y sensibilidad mientras avanzan los procesos correspondientes. Pedimos, de manera especial, sensibilidad y prudencia frente a la información que circula”.