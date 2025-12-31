Logo El Espectador
Encontraron muerto a exmanager de Diomedes Díaz en zona turística de Santa Marta

Manuel José Páez Álvarez, exmanager de Diomedes Díaz, fue encontrado muerto en la Playa Inca Inca, en la parte baja de un cerro.

Redacción Colombia
31 de diciembre de 2025 - 03:32 p. m.
Las autoridades investigan si Manuel José Páez Álvarez, exmanager de Diomedes Díaz, habría caído mientras hacía senderismo.
Foto: Archivo Particular
En la parte baja de un cerro, camino a la Playa Inca Inca, en Santa Marta, las autoridades encontraron el cuerpo sin vida de Manuel José Páez Álvarez, exmanager de Diomedes Díaz, cuya causa de muerte es materia de investigación.

De acuerdo con las autoridades, en un primer momento se estableció que se trataba de un turista y se descartó la hipótesis de un robo, debido a que Páez Álvarez fue encontrado con todas sus pertenencias, incluido su teléfono celular y sus documentos.

Adicionalmente, la Policía de Santa Marta informó que el hombre no tenía señales de violencia, así como portaba ropa deportiva (un buzo negro, pantaloneta y tenis) y dos toallas pequeñas, por lo que se cree que Páez Álvarez salió a caminar y pudo haber tenido un accidente.

Al tratarse de un terreno irregular con pronunciadas pendientes, no se descarta que el hombre haya caído por el cerro, por lo que las autoridades indagan sobre esta hipótesis.

Páez Álvarez era de Ocaña, Norte de Santander, aunque en la actualidad vivía en el barrio Villas de Santa Cruz, en Santa Marta, y tenía tres hijos. Se hizo reconocido entre 2005 y 2013, que estuvo acompañando al cantante Diomedes Díaz. Por ello, tras confirmarse su muerte, desde la cuenta oficial del fallecido artista, se reconoció su trabajo junto a la leyenda vallenata.

“Expresamos nuestras más sinceras condolencias a su familia, amigos y seres queridos en este momento de profundo dolor. Su partida deja un vacío en quienes lo conocieron y en el entorno musical, donde siempre será recordado por su cercanía y trabajo junto al Cacique de La Junta”, indica el comunicado.

Por Redacción Colombia

