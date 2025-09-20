Los cierres viales por concierto de Silvestre Dangond en Barranquilla

Las vías aledañas al estadio Metropolitano estarán cerradas hasta las 8:00 a.m. del domingo. Foto: Wikipedia

Este sábado 20 de septiembre, en el estadio Metropolitano de Barranquilla, se realizará el concierto de Silvestre Dangond y Juancho De la Espriella como parte de su gira “Último Baile”, por lo que la alcaldía y autoridades locales establecieron un plan de seguridad, que incluye diferentes medidas de movilidad como el cierre de vías y cambios en la operación de Transmetro.

Las puertas del estadio se abrirán desde las 3:00 p.m. para los 43.000 asistentes que se esperan en el concierto, por lo que la Policía anunció que desplegará 70 uniformados en los alrededores para garantizar la seguridad en el ingreso. Sumado a esto, el cuerpo de Bomberos de Barranquilla indicó que dispuso de dos máquinas extintoras, especialmente por los fuegos pirotécnicos que habrá al inicio del concierto, sobre las 9:00 p.m.

En cuanto a la movilidad, la alcaldía anunció que se cerraron las vías aledañas al estadio, que solo se reabrirán hasta las 8:00 a.m. de este domingo 21 de septiembre. Es decir, que no hay paso por el carril mixto de la calle 45, desde la carrera 4 hasta la avenida Circunvalar.

Tampoco se permite el paso por la calle 46, desde la avenida Circunvalar hasta la carrera 1E, ni en la carrera 1, desde la calle 45 hasta la calle 46B, en ambos sentidos viales.

Vías alternas

Por estos cierres, las autoridades recomiendan a quienes toman la carrera 46, girar a la derecha por la carrera 4, para seguir hacia el occidente, mientras que los que van por la carrera 1 deben girar a la derecha en la calle 45 hasta la carrera 4 para llegar a la calle 44 donde pueden hacer el retorno.

Por último, quienes van por la avenida Circunvalar, en sentido oriente – occidente, hacia la Ventana del Mundo, deben tomar la calle 46C, sentido sur-norte, con dirección hacia el estadio.

Cambios en Transmetro

El Sistema de Transporte Masivo de Barranquilla anunció que dispondrá de rutas especiales para movilizar a los asistentes a la salida del concierto. La ruta saldrá de la estación Joaquín Barrios Polo en sentido sur-norte e irá hasta la de Joe Arroyo. No tendrá conexiones con otras rutas, ni se permitirá el ingreso de personas en otras estaciones.

De igual forma, para mejorar la experiencia de los usuarios, se mantendrá abierta la taquilla de la estación Joaquín Barrios Polo para quienes no tengan recargada su tarjeta, mientras que en la estación Joe Arroyo habrá taxis disponibles para facilitar la movilidad de quienes lleguen hasta allí.