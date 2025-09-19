Decretaron toque de queda en Amalfi, Antioquia: estas son las restricciones

Imagen de referencia. La alcaldía del municipio de Amalfi decretó el toque de queda como medida preventiva tras el ataque armado registrado en Anorí. Foto: Alcaldía de Amalfi

La alcaldía de Amalfi, Antioquia, anunció medidas de seguridad como respuesta preventiva a la ola de violencia que afecta al nordeste antioqueño. En un decreto estableció un toque de queda nocturno desde el pasado jueves 18 hasta el lunes 22 de septiembre.

La medida regirá de 10:00 p.m. a 5:00 a.m., con el objetivo de reducir riesgos asociados a la acción de grupos armados ilegales y de proteger a la población.

Además, estará prohibido movilizarse con parrillero en motocicletas desde las 6:00 p. m. hasta las 6:00 a. m. Y habrá cierre de vías y parqueo en zonas estratégicas como los alrededores del parque principal, la Estación de Policía y la sede de la Alcaldía Municipal.

También informaron que junto a esas restricciones, activaron un plan especial de seguridad, en coordinación con la Policía y la fuerza pública, para reforzar la vigilancia y garantizar la tranquilidad de los habitantes. La administración municipal hizo un llamado a la calma y pidió a la ciudadanía mantenerse informados solo a través de los canales oficiales, además de adoptar medidas básicas de autoprotección.

Aunque en Amalfi no se han reportado amenazas directas recientes, el detonante fue el hostigamiento armado registrado el 17 de septiembre en el municipio vecino de Anorí por presuntos integrantes del frente 36 de las disidencias de las Farc, quienes atacaron una base militar. Sin embargo, la comunidad y las autoridades se han mantenido en alerta ya que el último ataque a la fuerza pública en el municipio fue en agosto en la vereda El Toro y murieron 13 uniformados.

En Anorí, hace unos días la alcaldía decretó toque de queda y esta restricción va hasta el domingo 21 de septiembre en todo el casco urbano desde las 8:00 p. m. hasta las 5:00 a. m. De la misma forma, prohibió la circulación de parrilleros en motocicletas en ese horario y restringió la venta de licor entre las 10:00 a. m. y las 7:30 p. m.