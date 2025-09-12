Madre e hija resultaron heridas tras la caída de un ascensor en Barranquilla

Imagen de referencia. En el accidente que se registró en el conjunto Zafiro una mujer resultó con fracturas en ambas piernas y su hija de tres años también tuvo lesiones. Foto: Alameda del Río

En el conjunto residencial Zafiro, ubicado en la urbanización Alameda del Río en el norte de Barranquilla, se registró una emergencia en la tarde del jueves 11 de septiembre tras la caída de un ascensor en el que se encontraban varios residentes, una de ellas es una menor de edad.

El ascensor habría tenido una falla mecánica lo que hizo que descendiera bruscamente con estas personas en su interior. Al lugar llegaron ambulancias, unidades del cuerpo de Bomberos de Barranquilla y organismos de socorro, quienes lograron abrir el ascensor y rescatar a los heridos.

Las personas más afectadas fueron Karen Pilar Fontalvo Quintero, de 36 años, y su hija de tres años. Ambas fueron auxiliadas en el lugar y posteriormente trasladadas a la Clínica Portoazul, donde reciben atención médica. La madre sufrió fracturas en ambas piernas y la menor presentó también lesiones en las extremidades.

Las autoridades adelantan una investigación para esclarecer las causas del accidente y establecer posibles responsabilidades. Por su parte, la administración del conjunto indicó que mantiene su colaboración con las inspecciones técnicas, mientras realizan la verificación de los protocolos de mantenimiento preventivo y correctivo que exigen las normas de seguridad.

También, algunos vecinos del conjunto relataron que aunque los equipos han recibido revisiones en los últimos meses, no es la primera vez que los ascensores presentan fallas en el conjunto.

De confirmarse negligencias, podrían haber sanciones para la empresa encargada del mantenimiento. El Distrito de Barranquilla informó que le harán seguimiento al caso, ya que emergencias de este tipo representan un riesgo para las familias que residen en estos conjuntos.