Siete mineros quedaron atrapados en una mina de Santander de Quilichao

Imagen de referencia. Los mineros pueden estar atrapados en una profundidad entre 28 y 30 metros. Foto: Mauricio Alvarado Lozada

En la madrugada de este viernes 12 de septiembre se registraron dos derrumbes en una mina de oro artesanal en la vereda Brasilia, corregimiento de San Antonio, jurisdicción de Santander de Quilichao en el Cauca. La emergencia mantiene al menos a siete mineros atrapados bajo tierra.

Las autoridades locales y los organismos de socorro activaron los protocolos de atención para rescatar a las personas que se encuentran bajo tierra. Para esto mantienen un Puesto de Mando Unificado (PMU) para coordinar el rescate.

“En este momento, siete personas permanecen atrapadas tras el colapso de la mina artesanal”, confirmó María Luisa Holguín, secretaria de Gobierno, quien además indicó que habían sido dos derrumbes consecutivos lo que había sepultado a los mineros.

Por su parte, La Agencia Nacional de Minería (ANM) aseguró que su equipo de seguridad y salvamento están colaborando en el rescate junto a los socorristas y las autoridades del municipio.

Los mineros se encuentran atrapados en una profundidad de entre 28 y 30 metros, pero se ha acumulado agua en el lugar, lo que ha dificultado las operaciones de rescate. Por esto, los organismos de socorro estaban a la espera de una maquinaria especializada para la perforación en agua.

Este hecho ocurre dos días después de que se registrara una emergencia similar en Tuta, Boyacá, en el que murieron tres mineros por inhalación de gas metano. Los mineros habrían ingresado sin ventilar ni medir los niveles de oxígeno y metano, lo que les habría ocasionado la muerte.