Nueva explosión en zona del ataque en torre de Medellín fue controlada

Habitantes de la ciudad alertaron en redes sociales de nuevas explosiones este jueves. Foto: Tomado de @CruzJesus91

Resume e infórmame rápido

Escucha este artículo Audio generado con IA de Google 0:00 / 0:00 1 x

Temor se sintió en la tarde de este jueves 11 de septiembre en el sector de Buenos Aires, en Medellín, cerca de donde se registró el ataque contra la torre de alta tensión de EPM. Ante la alerta, las autoridades confirmaron que se trató de las detonaciones controladas de los artefactos que fueron encontrados en la zona después del atentado.

Lea: Esto dijeron habitantes del sector donde ocurrió el atentado en Medellín

La Policía Metropolitana del Valle del Aburrá anunció en la mañana que se encontraron artefactos sin explotar cerca de la zona del ataque, en el sector de Loreto, por lo que advirtieron que realizarían la detonación controlada. A la advertencia se sumaron el gobernador Andrés Julián Rendón y el alcalde Federico Gutiérrez, quienes añadieron que las detonaciones se harían desde las 10:00 a.m.

“Les avisamos a los ciudadanos para que tengan tranquilidad y sepan que se trata de un operativo de nuestros uniformados con el fin de proteger su vida e integridad”, explicó Rendón.

Atención: en los próximos minutos habrá una detonación controlada de unos de los explosivos que dejó disidencias FARC en el centro oriente de Medellín.



Les avisamos a los ciudadanos para que tengan tranquilidad y sepan que se trata de un operativo de nuestros uniformados con el… — Andrés Julián (@AndresJRendonC) September 11, 2025

En total, las autoridades encontraron seis explosivos, de los cuales dos fueron detonados el miércoles en la noche y afectaron la torre, dos fueron desactivados en la mañana de este jueves y los dos últimos se detonaron y asustaron a los habitantes en Buenos Aires.

Le puede interesar: Denunciaron a hombre que le dio golpiza a su hijo en Yarumal, Antioquia

El ataque a una torre de alta tensión en el sector de Loreto, en Medellín, se registró sobre las 8:00 p.m. del pasado miércoles 10 de septiembre. EPM señaló que no se registró afectación a la red eléctrica de la ciudad, ni personas heridas, mientras que las autoridades añadieron que se rompieron ventanales en viviendas cercanas.

Las autoridades en Antioquia realizaron un consejo de seguridad, luego del cual se anunció la llegada de un centenar de uniformados de las Fuerzas Especiales Urbanas del Ejército, a lo que se sumó una recompensa de $200 millones por información de los responsables.