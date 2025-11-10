Más de 100 barrios se quedarán sin agua este miércoles en Barranquilla y Soledad

Imagen de referencia. Los cortes se harán entre las 5:00 a.m. y las 12 del mediodía. Foto: Istock

Resume e infórmame rápido

Escucha este artículo Audio generado con IA de Google 0:00 / 0:00 1 x

La empresa Air-e anunció que el próximo miércoles 12 de noviembre se realizarán cortes de agua en más de 100 barrios de Barranquilla y Soledad, por cuenta de trabajos de ampliación de la capacidad del sistema de acueducto de la región, que incluye el empalme de nueva tubería

Lea: Rescataron seis pescadores que quedaron a la deriva en el Pacífico, ¿qué les pasó?

Entre las obras, la empresa anunció que se está colocando en servicio un nuevo manifold de 42 pulgadas, así como se instalan componentes en el sistema de redes matrices y distribución sobre la carrera 2 Sur con circunvalar y un nuevo tramo de 24 pulgadas en la calle 110 con carrera 9G.

Sumado a esto, se empalmará una tubería de 18 pulgadas en la vía 40 con calle 77, y se hará la limpieza de los taques de almacenamiento en tres plantas.

Ante esto, Air-e señaló que los cortes de agua se harán entre las 5:00 a.m. y las 12 p.m. así como advierten que el restablecimiento del servicio será gradual- “Es importante indicar que al cierre de los trabajos el sistema procede con una recuperación paulatina para lograr el restablecimiento del servicio completamente en horas de la madrugada del día jueves 13″, señaló la empresa.

Le puede interesar: Bernardo Olaya fue elegido como nuevo alcalde de Villeta, Cundinamarca

Barrios que no tendrán agua en Barranquilla

Zona Franca de Barranquilla, La Chinita, La Luz, Rebolo, Villanueva, Santa Helena, Las Nieves, Los Trupillos, San Roque, Centro, La Unión, Boyacá, Montes, Atlántico, Chiquinquirá, San Isidro, Loma Fresca, Rosario, Barlovento, Barrio Abajo, Sociedad Portuaria de Barranquilla, Sociedad Portuaria del Norte, Zona Industrial Vía 40 (CL 77 a CR 46 con CL 30), Moderno, La Victoria, San José, Alfonso López, Montecristo, Modelo, Santa Ana, San Francisco, Bellavista, La Concepción, El Castillo, San Salvador, Siape, Las Flores, Zona Industrial Vía 40 (CL 77 a CL 110), Santo Domingo, Nueva Granada, Olaya, Lucero, Los Pinos, Ciudadela de Salud, San Felipe, Los Andes, Valle, Pumarejo, Buena Esperanza, El Carmen, Villate, La Ceiba, Cevillar, La Sierra, Los Continentes, Kennedy, La Sierrita, El Santuario, La Alboraya, Recreo, Carlos Meisel, Nueva Colombia, Cuchilla de Villate, El Ferry, Pasadena, Simón Bolívar, Calle 30 acera par desde CR 2 hasta CR 8, Universal I y II, Los Laureles, Bella Arena, Villa Blanca, Buenos Aires, Las Palmas, El Limón, Tayrona, El Parque BQ, San Nicolás, José Antonio Galán, La Magdalena, El Campito, El Milagro, 7 de Abril, Santo Domingo de Guzmán, Ciudadela 20 de Julio, Conidec, Los Girasoles, Carrizal, Las Américas, Granjas Campesinas, San Carlos, San Luis, Santa María, Veinte de Julio, Conjunto Residencial Las Gardenias, El Romance, Villa Flor, California, Cordialidad, Villas de San Pedro I, II y III, La Gloria, El Bosque, Las Malvinas, Evaristo Sourdis, 7 de Agosto, La Paz, Los Olivos I y II, Por Fin, Me Quejo, La Manga, La Esmeralda, Los Rosales, Pastoral Social, Ciudad Modesto, El Edén, Los Ángeles I, II y III, El Pueblo, Ciudadela de Paz, Caribe Verde, Bernardo Hoyos, Villas de San Pablo, Corredor Carrera 38 desde La Pradera hasta la entrada a Juan Mina, Pinar del Río, Villa de la Cordialidad, Zona Franca Zofía, empresa Ultracem, Corredor Cordialidad de Circunvalar hasta Villas de la Cordialidad, Lipaya.

Barrios que se quedarán sin agua en Soledad

12 de Octubre, 15 de Agosto, 16 de Julio, 20 de Julio, 7 de Agosto, Cabrera, Cachimbero, Buena Esperanza, Carnero, Centenario, Centro, Cruz de Mayo, El Oriental, El Pasito, El Triunfo, Ferrocarril, Hipódromo, Juan Domínguez Romero, La Esperanza, La Floresta, La Loma, La María, La Virgencita, Las Marinas, Nacional, Nuevo Triunfo, Porvenir, Pumarejo, Sal Si Puedes, Salcedo, Urbanización Santana, Aeropuerto, El Esfuerzo, Villa Anita, Villa Gladys, Libertador (Calle 30 desde La Virgencita hasta Mesolandia), Minuto de Dios, Manuela Beltrán, Linda María, Renacer, Villa Adela I y II, Zarabanda, Prado Soledad, Montecarmelo, Villa María, Villa Sol, 23 de Noviembre, Viñas del Rey, Ciudad Paraíso, San Vicente, Villas del Rey, Urbanización Marta Gisella, Villa Monik, Villa Esther, La Candelaria, Alianza, Antonio Nariño, Bonanza, Ciudad Bolívar, Ciudadela Metropolitana (un sector), Farruca, Jerusalén, La Fe, La Ilusión, La Viola, Las Colonias, Las Colonias II, Las Nubes, Los Fundadores, Parque Muvdi, Portal de Las Moras, San Antonio, Sector Cementerio, Soledad 2000 (un sector), Tajamares, Villa Katanga, Villa Lozano, Villa Merly, Villa Mónaco, Villa Muvdi, Villa Rosa, Villas de Soledad, Villa Stefani, Villa Zambrano.