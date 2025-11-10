Logo El Espectador
No te pierdas ningún acontecimiento, accede a nuestras notificaciones
Publicidad

Home

Colombia
Cali

Rescataron seis pescadores que quedaron a la deriva en el Pacífico, ¿qué les pasó?

La búsqueda se inició luego de que un habitante de la región alertó de la desaparición de dos embarcaciones que iban hacia Chocó.

Redacción Colombia
10 de noviembre de 2025 - 12:35 p. m.
Los pescadores fueron hallados a tres millas náuticas de Buenaventura.
Los pescadores fueron hallados a tres millas náuticas de Buenaventura.
Foto: Armada Nacional
Resume e infórmame rápido

Escucha este artículo

Audio generado con IA de Google

0:00

/

0:00

Entre los sectores de Bocas del Río San Juan y Punta Charambira, a tres millas náuticas de Buenaventura, la Armada Nacional encontró a los seis pescadores que quedaron a la deriva, en el Pacífico, mientras se dirigían hacia el municipio de Docordó, en Chocó.

Lea: Bernardo Olaya fue elegido como nuevo alcalde de Villeta, Cundinamarca

“El rescate se efectuó cuando un habitante de la región se comunicó con la Capitanía de Puerto y manifestó que dos motonaves dedicadas a la pesca artesanal se habían desplazado con rumbo al municipio de Docordó, en el departamento del Chocó”, señaló la Armada.

Tras salir de Buenaventura, los seis pescadores se habrían enfrentado a fuertes condiciones meteomarinas, a lo que se sumó que se quedaron sin combustible. “Nos quedamos sin gasolina cuando intentábamos regresar. El mar estaba muy fuerte y no podíamos avanzar. Gracias a Dios y a la Armada estamos vivos”, dijo uno de los pescadores.

Las autoridades desplegaron la Unidad de Reacción Rápida, que tras seguir patrones de búsqueda en la zona, hallaron a los seis pescadores que se movilizaban en dos motonaves. Tras confirmar el estado de salud de los pescadores, se remolcaron las embarcaciones a un muelle.

Le puede interesar: Lo que se sabe del asesinato de joven de 21 años en Sabana de Torres, Santander

“Pensamos que íbamos a pasar la noche en el mar, pero llegaron justo a tiempo. Nos ayudaron y remolcaron hasta Buenaventura”, explicó Francisco Javier Lozano Paz, uno de los pescadores rescatados.

Ante lo ocurrido, la Armada Nacional “hace un llamado a todos los navegantes para que implementen las medidas de seguridad durante sus desplazamientos, tales como el uso permanente de chalecos salvavidas, portar equipos de comunicación y reportar cualquier emergencia marítima, a través de la línea 146”.

Por Redacción Colombia

Temas recomendados:

pescadores

rescatados

a la deriva

Pacífico

Armada Nacional

Buenaventura

Docordó

combustible

 

Sin comentarios aún. Suscríbete e inicia la conversación

 

Este portal es propiedad de Comunican S.A. y utiliza cookies. Si continúas navegando, consideramos que aceptas su uso, de acuerdo con esta  política.