Rescataron seis pescadores que quedaron a la deriva en el Pacífico, ¿qué les pasó?

Entre los sectores de Bocas del Río San Juan y Punta Charambira, a tres millas náuticas de Buenaventura, la Armada Nacional encontró a los seis pescadores que quedaron a la deriva, en el Pacífico, mientras se dirigían hacia el municipio de Docordó, en Chocó.

“El rescate se efectuó cuando un habitante de la región se comunicó con la Capitanía de Puerto y manifestó que dos motonaves dedicadas a la pesca artesanal se habían desplazado con rumbo al municipio de Docordó, en el departamento del Chocó”, señaló la Armada.

Tras salir de Buenaventura, los seis pescadores se habrían enfrentado a fuertes condiciones meteomarinas, a lo que se sumó que se quedaron sin combustible. “Nos quedamos sin gasolina cuando intentábamos regresar. El mar estaba muy fuerte y no podíamos avanzar. Gracias a Dios y a la Armada estamos vivos”, dijo uno de los pescadores.

Las autoridades desplegaron la Unidad de Reacción Rápida, que tras seguir patrones de búsqueda en la zona, hallaron a los seis pescadores que se movilizaban en dos motonaves. Tras confirmar el estado de salud de los pescadores, se remolcaron las embarcaciones a un muelle.

“Pensamos que íbamos a pasar la noche en el mar, pero llegaron justo a tiempo. Nos ayudaron y remolcaron hasta Buenaventura”, explicó Francisco Javier Lozano Paz, uno de los pescadores rescatados.

Ante lo ocurrido, la Armada Nacional “hace un llamado a todos los navegantes para que implementen las medidas de seguridad durante sus desplazamientos, tales como el uso permanente de chalecos salvavidas, portar equipos de comunicación y reportar cualquier emergencia marítima, a través de la línea 146”.