Bernardo Olaya fue elegido como nuevo alcalde de Villeta, Cundinamarca

Bernardo Olaya obtuvo el 39,48% de los votos. Foto: Prensa Bernardo Olaya

Resume e infórmame rápido

Escucha este artículo Audio generado con IA de Google 0:00 / 0:00 1 x

Con 5.028 votos, la Registraduría confirmó el triunfo de Bernardo Olaya en las elecciones atípicas que se realizaron este fin de semana para escoger al nuevo alcalde de Villeta, en Cundinamarca. Su principal contrincante era Yeimmy Paola Mora Pérez, esposa del exalcalde Yosimar Reyes, a quien el Consejo de Estado le anuló su elección.

Lea: Lo que se sabe del asesinato de joven de 21 años en Sabana de Torres, Santander

De acuerdo con las cifras de la Registraduría, en las elecciones atípicas, que se desarrollaron en completa normalidad, participó el 50,53% de las personas habilitadas para votar. Sumado a esto, tras el conteo en el 100 % de las mesas se indicó que Olaya, quien se inscribió por el movimiento “1, 2, 3, ¡Bernardo otra vez!”, obtuvo el 39,48% de los sufragios.

Por su parte, Yeimmy Paola Mora Pérez, quien obtuvo el aval del partido Cambio Radical, consiguió 4.045 votos, que corresponden al 31,77%, mientras que Ángela María Moreno Torres, del Partido Liberal, sumó 2.826 votos (22,19%).

Finalmente, se contabilizaron 104 votos en blanco (0.82%); 59 nulos (0.46%) y 20 no marcados (0.16%), así como se confirmó la participación de 12.734 personas

Le puede interesar: Nuevo remezón en el gabinete de Alejandro Eder en Cali; estos son los cambios

Tras el cierre de las urnas, el gobernador de Cundinamarca, Jorge Rey, destacó la participación y el comportamiento de la ciudadanía. “También, extendemos nuestro saludo de reconocimiento al alcalde electo, Bernardo Olaya Triana, y a los demás candidatos que participaron en este proceso electoral por su compromiso con la democracia, el respeto por las ideas y la construcción colectiva de esta Cundinamarca que seguimos caminando y escuchando”.

¿Quién es el nuevo alcalde de Villeta, Bernardo Olaya Triana?

Olaya Triana, quien es reconocido en el municipio por liderar acciones en el sector social y comunitario, se postuló a la alcaldía con la promesa de reactivar la economía, recuperar la confianza institucional y proteger el turismo y el comercio.

Tras conocerse los resultados, Olaya agradeció al municipio por la confianza en el proceso de elección. “Le dimos una lección a Villeta de transparencia, de hacer una campaña con los mejores méritos, personas y familia. Son ustedes los que hacen que el municipio sea grande a partir de este proceso que iniciamos hoy”.

¿Por qué hubo elecciones atípicas en Villeta?

El Consejo de Estado anuló la elección de Yosimar Reyes, tras confirmar que el político había suscrito un contrato con el Instituto Nacional de Promoción Social de Villeta, en febrero de 2023, es decir, a menos de 12 meses de las elecciones, por lo que incurrió en una inhabilidad.