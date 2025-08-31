Más de 700 viviendas afectadas y 11 lesionados dejó vendaval en Soledad

La alcaldía de Soledad y la gobernación del Atlántico adelantan el censo de damnificados, a la par que entregan ayudas humanitarias. Foto: Captura de pantalla

Una grave emergencia se registró sobre el mediodía del pasado sábado 30 de agosto en Soledad, Atlántico, debido a un torrencial aguacero que estuvo acompañado de un vendaval que afectó a centenares de vivienda, especialmente de sectores como Nuevo Milenio y Los Robles.

Habitantes del municipio explicaron que el fuerte vendaval se dio de un momento a otro, y fue tan fuerte que arrancó de raíz varios árboles, así como se llevó tejados y postes de energía, lo que afectó la prestación del servicio. De igual forma, las fuertes lluvias se prolongaron por dos horas, lo que agravó la emergencia.

Desde la alcaldía se activó el Comité Local de Atención y Riesgos de Desastres, mientras los Bomberos Voluntarios y la Defensa Civil atendieron la situación que también se complicó por las condiciones climáticas. Varios de los afectados perdieron electrodomésticos, además de techos y tejas.

Ante lo ocurrido, la administración local declaró la calamidad pública, así como se inició desde la noche del sábado la entrega de asistencia humanitaria en las viviendas afectadas, que incluye láminas de Eternit, caballetes, ganchos y colchonetas.

“Hoy más que nunca nuestra prioridad es acompañar a las familias damnificadas. Estamos en terreno, escuchando a la comunidad y entregando las primeras ayudas, mientras avanzamos en el censo para llegar a cada hogar que lo necesite”, dijo la alcaldesa Alcira Sandoval.

En el más reciente informe de las autoridades se habla de más de 700 viviendas afectadas, entre las que se encuentran 120 en el barrio Nuevo Milenio. “Con el RUFE estamos identificando a cada familia afectada para que las ayudas lleguen de manera justa, priorizando a quienes más lo necesitan. La instrucción de la alcaldesa ha sido clara: estar presentes en cada barrio y no dejar a nadie atrás”, indicó el coordinador de la Oficina de Atención y Gestión de Riesgo y Desastre, Alexis Rodríguez.

Por su parte, el gobernador Eduardo Verano señaló que no se presentaron graves afectaciones al sistema de electricidad, así como reiteró que “estamos adelantando un censo detallado de las familias afectadas para determinar con exactitud el nivel de los daños y así poder entregar las ayudas humanitarias que requiere esta población golpeada por este fenómeno natural”.