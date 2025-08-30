El hospital en Santander que creó un jardín medicinal para atender a sus pacientes

Creado con el fin de darle otro ambiente, otro aire al centro médico. // Cortesía ESE Hospital Nuestra Señora de las Nieves. Foto: Cortesía ESE Hospital Nuestra Señora de las Nieves

En el municipio de Los Santos, en Santander, un proyecto se concreta en las ventanas de los pacientes del Hospital Nuestra Señora de Las Nieves. Variadas flores aparecen en diferentes entre los vidrios, no solo para embellecer el centro de atención, sino además como parte de la recuperación emocional y física de los pacientes.

El hospital es relativamente nuevo. Nació en octubre de 2007, cuando el antiguo Centro de Salud de Los Santos se transformó en una Empresa Social del Estado (E.S.E.) de orden municipal, dedicada a la atención primaria.

“Allí se prestan servicios de urgencias las 24 horas, consulta externa de medicina general y de enfermería, laboratorio clínico permanente, odontología y vacunación, siempre con el objetivo de garantizar atención de calidad para la comunidad”, dice Erika Liliana Rondón Mendoza, Gerente del hospital y jefe de enfermería, quien cuenta cómo surgió la idea de crear un jardín medicinal en el hospital.

“Nació de la necesidad de ofrecer un espacio de bienestar que complementara la atención en salud. Tanto el personal médico como el administrativo identificaron que, además del tratamiento clínico, los pacientes y sus familias requerían de un entorno más humano y reconfortante. Por ello, el jardín fue ubicado en la parte trasera del hospital, justo al lado de las habitaciones de hospitalización, para que los pacientes pudieran observarlo desde sus ventanas o salir a disfrutarlo. Allí, las flores y plantas aromáticas se convirtieron en un alivio visual y emocional que hace más llevadero el proceso de recuperación”, comparte la Gerente.

La construcción del jardín medicinal no estuvo exenta de retos. De acuerdo con Rondón, uno de los primeros fue diseñarlo de manera segura y ubicarlo en un sitio donde realmente generara impacto en los pacientes, ofreciéndoles comodidad y agrado.

Otro desafío fue sensibilizar al personal de salud para que el jardín se integrara, con responsabilidades compartidas: desde el riego y el abono hasta el control de plagas. Cada área del hospital asumió el compromiso de velar por su mantenimiento.

Adicional, se debió seleccionar cuidadosamente cada especie, privilegiando plantas medicinales adaptadas al clima local, evitando aquellas con toxicidad y garantizando sus cuidados adecuados. Para esto, tuvieron la ayuda y asesoría de Yuly Forero Pedraza, administradora ambiental y fundadora de cultivando vida, un negocio verde avalado por la Corporación Autónoma Regional Para la Defensa de la Meseta de Bucaramanga (CDMB).

“Hemos sembrado plantas ornamentales y polinizadores como margaritas, ixoras, los novios, rozos, cayenos, hay un caballero de la noche, amapolas y por la parte de las plantas medicinales sembramos lavanda, hierbabuena, anís, romero, menta y albahaca”, dice Forero.

Por otro lado, la administradora ambiental comenta que entre todos, tanto funcionarios como pacientes, trabajan en equipo por el cuidado y conservación del jardín medicinal. “Nosotros hacemos actividades educativas y dinámicas donde las personas participan sembrando, abonando, regando y limpiando la zona verde, ya que a través de la experiencia es que se aprende. No contratamos un jardinero, nosotros mismos lo hemos cuidado”, expresa Forero.

¿Qué cuidados especiales requiere un jardín en un ambiente hospitalario?

De acuerdo con Forero, todo depende de las condiciones climáticas y de cultivo, ya que, aunque en un hospital hay exposición a virus o residuos hospitalarios, no se generan vertimientos o emisiones que puedan contaminar las plantas. Todo es cuestión de cuidarlas con buen abono, riegos y podas.

¿Qué dice la psicología?

El Espectador consultó con Camila Suárez Márquez, psicóloga de la Universidad de Antioquia y Magíster en Clínica psicológica de la Universidad CES, y a Geraldine Andrea Tamayo Escobar, magister en psicología clínica, fundadoras de SabiaMente, sobre los beneficios emocionales y psicológicos que puede tener la naturaleza, en este caso el jardín medicinal, en las personas hospitalizadas.

Según Tamayo, los jardines medicinales no solo transforman el entorno hospitalario, también tienen un impacto profundo en el bienestar emocional de los pacientes. “El contacto con la naturaleza ayuda a regular el sistema nervioso. Cuando una persona abre la ventana y ve plantas, automáticamente su estado de alerta baja y aparece la sensación de calma. Es como decir: aquí puedo relajarme".

Además, el trabajo con las plantas adquiere un valor simbólico y terapéutico. “Cada especie tiene un propósito ancestral: la lavanda relaja, la menta despeja los pensamientos. Cuando el paciente se involucra en su cuidado, puede darle un sentido metafórico, como sembrar una semilla que representa su propio proyecto de vida. Eso fortalece la regulación emocional y el proceso de sanación”, asegura Tamayo.

El jardín también modifica la experiencia del hospital, pues deja de ser un espacio frío y uniforme. “Pasar de una habitación con paredes blancas a un lugar con colores, aromas y vida cambia la percepción que se tiene del hospital. Incluso puede favorecer la recuperación física”, señala Suárez. Otro de los beneficios es la creación de vínculos entre pacientes y comunidad.

Según la psicóloga Tamayo, cuando las personas se involucran en el cuidado de las plantas, no solo sienten que aportan algo útil, sino que también generan lazos con otros. Eso aumenta la autoestima, fortalece la autonomía y hace que el paciente no se perciba únicamente como enfermo, sino como alguien que contribuye al lugar.

Sin embargo, las especialistas subrayan y hacen énfasis que el impacto depende de la intencionalidad. “No se trata solo de poner plantas. Es clave que existan dinámicas que inviten a participar, a aprender de las propiedades medicinales y a compartir la experiencia. Así, el jardín se convierte en un espacio humanizado que transforma la manera en que los pacientes viven su hospitalización”, comenta Suárez.

Los colores de las flores influyen en la salud emocional o psicología de los pacientes

Las especialistas explicaron que los colores tienen un papel determinante. “Psicológicamente, los colores ya parten de una influencia: el amarillo, por ejemplo, puede generar sensaciones de energía, alerta o vitalidad, el azul genera calma y tranquilidad”, señaló Tamayo.

Por ello, insisten en que el diseño del jardín debe tener un objetivo terapéutico claro y no convertirse en un “ruido visual” que altere, en lugar de calmar, a quienes lo observan. Además, agregó que el contacto con las plantas también permite a los pacientes percibir el paso del tiempo y su propio proceso de sanación.

¿Qué dicen los pacientes sobre el jardín medicinal?

“Yo pienso que el jardín se ve bonito porque eso nos ayuda a sentirnos tranquilos y ayuda a que, cuando estemos internos, nos dé tranquilidad. No sabía que aquí encontraría un jardín, es chévere porque lo hace ver diferente a otros hospitales, no creo que todos tengan este tipo de proyectos”, comparte José Roberto, paciente del Hospital Nuestra Señora de las Nieves.

“A las personas que hicieron esto quiero decirles que fue una bonita idea y que continúen haciéndolo y manteniéndolo, porque las flores se ven bonitas. Hay que continuar cuidándolas y eso hace que nosotros los usuarios nos sintamos bien. Ojalá esta iniciativa de proyecto llegue a más personas”, concluye José Roberto.

Por otro lado, Fernanda Galvis, paciente del Hospital Nuestra Señora de las Nieves, comparte que el jardín medicinal le genera una sensación distinta a las personas, ya que, según su percepción, el hospital puede ser un poco solo y encerrado, y las plantas son una forma de distraerse.

“Las flores me ayudan a pensar en otras cosas, en que todo va a salir bien. Siento que el jardín medicinal influye en el ánimo de nosotros los usuarios porque muchas veces se llega con un semblante bajo y al ver las flores me da paz mental y evita que piense en cosas malas”, comparte Galvis.

