Capturaron en Miami a odontólogo señalado de abuso sexual de menores en Medellín

Imagen de referencia. La alcaldía de Medellín dijo que desde 2024 han inadmitido a 23 extranjero y realizaron la captura de 12 personas por presuntamente abusar de menores de edad.

En un trabajo articulado entre la Policía Nacional y la agencia HSI (siglas en inglés de Investigaciones de Seguridad Nacional) fue capturado en Miami el odontólogo estadounidense Ally Correa, quien es acusado por abuso sexual de menores de edad en Medellín. El alcalde Federico Gutiérrez aseguró que en el celular del extranjero encontraron pornografía infantil.

“Este tipo tenía en su celular justamente pornografía infantil y abusos de menores de edad, también en Medellín. Ya había viajado acá”, aseguró Gutiérrez.

Por su parte, el director de la Policía Nacional, brigadier general Carlos Fernando Triana, precisó que “se documentaron 15 ingresos de este individuo al país, durante los cuales contactaba a las víctimas a través de las redes sociales, les ofrecía dinero y otras dádivas a cambio de acceder a los encuentros”.

A su vez, el secretario de Seguridad de Medellín, Manuel Villa, declaró que “cuando se le retuvieron sus celulares (a Ally Correa) se identificaron más de 100 videos donde él mismo grababa las cosas depravadas que hacía con esas menores de edad”.

Tras la captura, el presidente Gustavo Petro agradeció el trabajo en conjunto realizado por las autoridades de Colombia y de Estados Unidos. Además, se refirió a Correa como un “explotador sexual de menores de edad en Medellín”.

El secretario Villa añadió que desde el 2024 se han inadmitido a 23 extranjeros y también capturaron a 12 personas por presuntamente abusar a menores de edad en Medellín. “Por ESNA, Explotación Sexual y Comercial de Niños y Niñas Adolescentes, hemos realizado siete capturas de ciudadanos extranjeros y hemos hecho cinco capturas por delitos sexuales”.