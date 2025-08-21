Estos son los cambios en movilidad por laboratorio vial en Miramar, Barranquilla

Imagen de referencia. El piloto se aplicará hasta el próximo 2 de septiembre. Foto: Alcaldía de Barranquilla

A partir de este jueves 21 de agosto comenzará el piloto vial que la alcaldía de Barranquilla implementará en el sector de Miramar. Las autoridades de tránsito indicaron que, dentro del laboratorio vial que se aplica para mejorar la movilidad, se volverá doble sentido la carrera 43 entre las calles 97 y 96.

El piloto se aplicará entre este jueves 21 de agosto y el martes 2 de septiembre, con el fin de evaluar las medidas con las que buscan mejorar el flujo vehicular y la congestión vial en el sector de Miramar y barrios aledaños.

“El laboratorio vial corresponde a la implementación del cambio de sentido vial de la carrera 43 entre calles 97 y 96, la cual pasará de único sentido oriente-occidente a doble sentido de circulación, indicó la alcaldía

La carrera 43 es una vía importante para Barranquilla, debido a que no tiene cortes y comunica a las zonas residenciales con el centro de la ciudad. Con el fin de evitar nuevos traumatismos en la movilidad, la administración señaló que contarán con orientadores viales y agentes de tránsito para guiar conductores y demás personas que transiten la zona.

“Se invita a los ciudadanos a ser parte de esta iniciativa de cambio, que permitirá trabajar en la formación de nuevos hábitos y conductas seguras en las vías, a respetar y atender las recomendaciones de las autoridades”, añadió la alcaldía.

Recomendaciones

Ante los cambios en la vía, las autoridades pidieron a los conductores: