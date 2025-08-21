Investigan robo en alcaldía de Chigorodó; se llevaron cables pero no computadores

El robo se registró en la madrugada del pasado 19 de agosto. Foto: Wikipedia

Las autoridades investigan un extraño robo que se registró en las oficinas de la Secretaría de Salud del municipio de Chigorodó, en Antioquia, de donde fueron hurtados elementos tecnológicos, pero no de valor, pues no se llevaron los computadores que se encontraban allí, por lo que no se descarta que se trate de un saboteo, debido a que la oficina quedó sin internet, o que estuvieran buscando algo en particular, porque se llevaron memorias con información sensible de la alcaldía.

Según indicó la administración municipal en comunicado, dentro de los objetos robados está una cámara de seguridad, así como un videobeam, un celular, un escáner portátil, dos módems, un cargador de baterías, dos mouses, cables, la antena del wifi, unos audífonos de diadema, dos memorias USB y una cámara fotográfica profesional, entre otras cosas.

El robo se reportó en la mañana del pasado martes 19 de agosto, cuando los funcionarios de la Secretaría de Salud de Chigorodó se percataron, al llegar al lugar, que la puerta estaba mal cerrada. Al revisar, se dieron cuenta de que el lugar estaba desorganizado, faltaban algunos elementos, pero no se llevaron los computadores.

“Habían violentado las puertas. Dejaron todo en desorden, puestos de trabajo; cajonerías abiertas y se habían hurtado varias cosas”, señaló una funcionaria de la alcaldía.

Por ello, la alcaldesa de Chigorodó, Tulia Irene Ruiz, indicó que el hecho fue “extraño y preocupante”, por lo que añadió que “de manera inmediata se está procediendo con las respectivas denuncias ante las autoridades competentes, quienes adelantarán las investigaciones correspondientes para dar con los responsables de este hecho”.

Tras el robo, la oficina de la Secretaría de Salud se quedó sin internet, así como sin la posibilidad de realizar algunos de los procesos de salud pública ante el robo del cableado y de otra información privada.

“¿Qué nos toca entonces ahora?, volver a comprarlo, debiendo sacar unos recursos que eran destinados para otra inversión que se requería. Eso nos puede dejar incomunicados allá mientras dura el proceso de contratación, mes y medio, pues mientras es un proceso de contratación para eso", dijo a Blu Radio la alcaldesa Ruiz.

Ante lo ocurrido, la secretaria de Salud del municipio, Sandra Saldarriaga, señaló a Teleantioquia que “hacemos un llamado para que la comunidad sí sabe, conoce, ve o le ofrecen alguno de sus artículos, lo digan para que las autoridades competentes hagan lo propio”.

Por su parte, la Policía de Antioquia indicó que se encuentra haciendo las indagaciones correspondientes, así como revisando cámaras de seguridad del sector para dar con el paradero de los delincuentes.