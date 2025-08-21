Adolescente murió en medio de ataque sicarial en La Unión, Valle, ¿qué se sabe?

Imagen de referencia. También falleció el perro que paseaba el joven en el momento del ataque. Foto: Mauricio Alvarado Lozada

Una balacera se registró en la noche del pasado miércoles 20 de agosto en el Polideportivo El Jardín del municipio de La Unión, en el Valle del Cauca. Sujetos armados dispararon contra un adolescente de 16 años, quien falleció en el lugar, mientras que una mujer resultó herida por una bala perdida.

El crimen causó gran pánico en la zona, debido a que en el momento en que se registró el crimen había varias personas realizando actividades físicas y deportivas en el polideportivo. La víctima se encontraba paseando un perro, que de acuerdo con las autoridades también falleció en el lugar.

Sobre la persona herida, que recibió un disparo en una pierna, la general Sandra Liliana Rodríguez, comandante de la Policía Valle, explicó que “fue trasladada rápidamente a un centro hospitalario donde fue atendida por los médicos y se encuentra fuera de peligro”.

En cuanto al joven asesinado, la uniformada indicó que tenía dos anotaciones en el Sistema de Responsabilidad Penal para Adolescentes por fabricación y tráfico de estupefacientes y otra por maltrato intrafamiliar.

Finalmente, Rodríguez indicó que “las autoridades administrativas y la Policía Judicial de Infancia y Adolescencia se encuentran adelantando las actividades pertinentes, con el fin de dar con los autores de este hecho”. Sumado a esto, la Policía indicó que desplegó un equipo de investigadores para dar con los responsables.

“Invitamos nuevamente a la ciudadanía a participar activamente con la información que nos permita dar con los autores de este desafortunado hecho”, concluyó la general Sandra Liliana Rodríguez.