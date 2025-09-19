Mujer permanece en UCI tras recibir 12 puñaladas de su expareja en Barranquilla

Imagen de referencia. El hombre la esperó en la entrada del edificio donde vive la joven y la atacó con un cuchillo. Foto: (EPA) EFE - Meri Parrado

Sheilyn Camila Monroy Turizo, de 21 años, permanece en la Unidad de Cuidados Intensivos (UCI) de la Clínica Murillo, con pronóstico reservado, tras ser atacada con arma blanca en la madrugada del martes 16 de septiembre en el barrio San Isidro, en el suroccidente de Barranquilla.

El ataque ocurrió cuando Monroy regresaba a su vivienda luego de salir con amigos. Según la información presentada a la Policía Metropolitana de Barranquilla, el agresor, identificado de manera preliminar como su expareja Camilo Pardo, la estaba esperando cerca a la entrada del edificio y la atacó con un cuchillo.

El hombre le causó alrededor de 12 heridas en el abdomen, la espalda, extremidades y hombro. “La tiró al piso y le empezó a dar todas las puñaladas. Mi hijo menor, de 13 años, escuchó los gritos desde el balcón y bajó corriendo a ayudarla”, relató la madre de la víctima a El Heraldo. Según la familia, fue la intervención del adolescente lo que impidió que el ataque continuara y el agresor huyó en una motocicleta.

Con la ayuda de vecinos y familiares, la víctima fue trasladada a la Clínica Murillo y, por la gravedad de las heridas la remitieron a la Unidad de Cuidados Intensivos. “Mi hija actualmente está en UCI, está estable, pero lo que le hizo ese hombre fue bastante grave. Estamos esperando en manos de Dios que se recupere y evolucione mejor”, agregó la madre.

Cámaras de seguridad registraron el momento en que el hombre escapó en la motocicleta, pero aún sigue siendo desconocido su paradero. La Policía Metropolitana y la Fiscalía recibieron la denuncia y adelantan la investigación para dar con el presunto agresor. “La orden de captura está casi lista. Faltan unos detalles que nos llamaron para resolver y que ya sea oficial. Él anda escondido, no se ha entregado, pero la idea es que lo capturen para que pague por lo que le hizo a mi hija”, señaló la madre.

Las autoridades hicieron un llamado a quienes tengan información sobre el paradero del presunto agresor y entregarla a la Policía para facilitar su localización y captura.