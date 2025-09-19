No te pierdas ningún acontecimiento, accede a nuestras notificaciones
Secuestraron a concejal y exalcalde de Morales, Cauca: esto se sabe

Hombres armados sacaron a Guido Saúl Córdoba de su vivienda en el corregimiento de Carpintero.

Redacción Colombia
19 de septiembre de 2025 - 06:10 p. m.
Guido Córdoba Nieto es concejal actualmente del municipio de Morales, Cauca, luego de quedar de segundo en las pasadas elecciones como representante del partido Conservador.
Foto: Redes sociales
En Morales, Cauca, se registró en la madrugada de este viernes 19 de septiembre, el secuestro del actual concejal y exalcalde Guido Saúl Córdoba Nieto. El hecho ocurrió en la vereda El Carpintero, en su vivienda.

Lea: Murió habitante de calle a la que un hombre le prendió fuego en Medellín

De acuerdo con la información preliminar, un grupo de hombres armados llegó a su vivienda hacia la 1:00 de la mañana, redujo a sus familiares y los dejó amarrados, para luego llevarse al concejal. “Según los indicios disponibles, hombres armados ingresaron a su vivienda, hurtando algunas de sus pertenencias, y posteriormente, se habría producido su presunto secuestro”, precisó la Policía en un comunicado.

Por su parte, el alcalde de Morales, Óscar Guachetá, se pronunció ante el hecho. Rechazó el secuestro y aseguró que instituciones como la Defensoría del Pueblo y la Personería Municipal fueron notificadas para brindar acompañamiento a la familia del concejal y tomar medidas para gestionar su pronta liberación. “Rechazamos rotundamente estos hechos de violencia que no le hacen bien a Morales ni al departamento del Cauca”, dijo el mandatario.

Le puede interesar: Voraz incendio dejó siete heridos y causó terror en Los Patios, Norte de Santander

Las autoridades activaron los protocolos de emergencia en articulación con la Fiscalía. Mantienen a un equipo especializado de investigación criminal, inteligencia y capacidades operativas del Gaula para avanzar en el esclarecimiento de los hechos y la búsqueda del concejal.

También, la Autoridad Ancestral Indígena del Territorio de Honduras, en Morales, expresó su rechazo frente al hecho. “Este acto representa una grave violación a la paz, la tranquilidad familiar y los valores fundamentales de nuestra convivencia social. Elevamos nuestra oración por la vida e integridad del honorable concejal Guido Saúl Córdoba Nieto, exigiendo su liberación inmediata y en condiciones dignas”, expresó en un comunicado.

Además, hicieron un llamado a que se respete a la población civil en medio del conflicto armado, “ya que va en contra de los principios del Derecho Internacional Humanitario (DIH)”, agregaron.

Por Redacción Colombia

