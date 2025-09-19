Murió habitante de calle a la que un hombre le prendió fuego en Medellín

Imagen de referencia. La mujer permaneció en la unidad de quemados del Hospital San Vicente Fundación de Medellín durante nueve días. Foto: Hospital San Vicente Fundación

Durante nueve días, Luisa Gómez Ortega, estuvo en la unidad de quemados del Hospital San Vicente Fundación luchando por su vida después de sufrir quemaduras en el 60% de su cuerpo. La mujer murió el miércoles 17 de septiembre por la gravedad de las heridas.

El ataque ocurrió el 8 de septiembre en el barrio La Trinidad, en la comuna de Belén en Medellín. Según el reporte de la Fiscalía, la mujer habría tenido una discusión con el agresor por el daño de unas plantas sembradas en la canalización de la quebrada La Guayabala.

El hombre se retiró del lugar y minutos después apareció con gasolina que le roció al cambuche donde Luisa dormía, provocando el incendio en el que la mujer resultó con quemaduras desde su cabeza hasta las rodillas.

En su intento por sobrevivir se lanzó a la quebrada para apagar las llamas. Varias personas la auxiliaron y la trasladaron a una sede de la Cruz Roja, donde fue remitida al hospital donde falleció días después.

El agresor fue identificado como Ernesto Oviedo Maldonado, de 64 años, y fue capturado a pocas cuadras de donde se produjo el ataque. Un juez de control de garantías le impuso medida de aseguramiento en centro carcelario por tentativa de homicidio agravado, pero sería ajustado el cargo a homicidio agravado debido a la muerte de la víctima.

De acuerdo con el Sistema de Información para la Seguridad y la Convivencia (Sisc), con este caso son 24 las mujeres asesinadas en Medellín en lo que va del año, cinco más que en el mismo periodo de 2024.

