La denunciante es habitante de calle y trabajadora sexual. La organización Caribe Afirmativo asegura que, pese a que la mujer tiene VIH y se encuentra en grave estado de salud, no ha recibido atención médica.

Una mujer trans en Barranquilla lleva tres días esperando a que una ambulancia la recoja y la traslade hasta un hospital en el que le brinden atención médica. La denuncia la hizo la organización Caribe Afirmativo, que defiende los derechos de la población LGBT. “El martes en horas de la mañana una mujer líder trans se comunicó con nosotros para presentarnos el caso. Se trata de una mujer con VIH en etapa SIDA, se encuentra en habitabilidad de calle. Tiene muchos problemas de salud. Nosotros nos comunicamos con la Secretaría de Salud para que le prestaran los servicios porque no tenía movilidad, estaba tirada en la calle”, afirmó Wilson Castañeda, director de Caribe Afirmativo.

Castañeda señala que la organización no recibió respuesta y que el pasado miércoles en la tarde la persona que reportó el caso decidió llevar a la mujer trans a su casa en el municipio de Malambo (Atlántico) porque estaba lloviendo. “Desde Caribe Afirmativo le comunicamos a la Secretaría la nueva ubicación para que puedan recogerla. Hace poco me comuniqué y aún no ha pasado nada, no ha llegado la ambulancia”, agregó Castañeda.

El director de Caribe Afirmativo explica que la mujer no era habitante de calle, pero por la pandemia la desalojaron de la residencia en la que vivía y no tiene familiares en la ciudad. “Desde el martes, la secretaría nos dice siempre que van a atenderla y solicitan los datos de contacto. ‘Ya va para allá la ambulancia’, nos responden. Nosotros tenemos contacto directo con la persona de la alcaldía encargada de tratar estos temas de VIH, pero aún no se ha solucionado la situación”, concluye Castañeda.

Desde que empezó el aislamiento social, las mujeres trans trabajadoras sexuales de Barranquilla le han pedido a la Alcaldía que implemente medidas de atención diferencial. “El Distrito no cuenta con planes de acción diferencial. Aquí hay un solo refugio para habitantes de calle, después de mucha presión hasta hace unos meses nos recibieron la primera mujer trans, pero no hemos logrado que haya un tratamiento diferencial, incluso le hablan en masculino”, manifiesta Castañeda. El Espectador intentó comunicarse con la Secretaría de Salud de Barranquilla, pero no recibió respuesta.

Defensores de derechos humanos piden que este caso sea atendido con prontitud y que no se repita el caso de Alejandra Monocuco, trabajadora sexual trans y quien falleció en Bogotá hace dos semanas tras no recibir atención médica. Los paramédicos se negaron a brindarle atención después de que conocieran que tenía VIH, y minutos después la mujer falleció en el barrio Santa Fe. Alejandro Gómez, secretario de Salud de Bogotá, aseguró que los hechos que rodearon la muerte de Monocuco están siendo investigados y la alcaldesa Claudia López indicó que se encargará de que “haya justicia”. "Mientras estas investigaciones llegan a buen final, reconocemos públicamente el error que conllevó a hablar de un desistimiento escrito que nunca existió, y pedimos excusas por el dolor y confusiones que esto haya podido generar dentro de su familia y amigos”, sostuvo Gómez.

