Murieron dos obreros atrapados en una alcantarilla en Soledad

Imagen de referencia. Dos de los obreros afectados eran familiares. Foto: El Espectador - José Vargas

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La alcaldía de Soledad, en el Atlántico, confirmó la identidad de los dos obreros que en la tarde del pasado jueves 13 de agosto murieron por la inhalación de gases tóxicos, tras haber quedados atrapados en un manjol (pozo de registro y acceso al alcantarillado)

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El hecho se registró en el sector de Marta Gisella, donde cinco operarios, contratistas de la empresa Cymra, adscrita a los grupos operativos del concesionario triple A, realizaban trabajos de intervención al sistema de alcantarillado.

“Habrían procedido a destapar unos manjoles, originándose, presuntamente, la intoxicación por gases a los obreros que participaban en el trabajo descrito”, señaló en comunicado la alcaldía de Soledad.

En medio de la emergencia, uno de los cinco sujetos en la zona logró salir y dar aviso a los trabajadores de una tienda de cadena que se encuentra en el lugar, quienes en conjunto con el equipo de Bomberos, lograron sacar a los cuatro hombres que estaban atrapados en el manjol.

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Ante lo ocurrido, la alcaldesa Alcira Sandoval Ibáñez ordenó a la División de Riesgos y atención de desastres del municipio iniciar las indagaciones correspondientes para determinar si se cumplieron con los protocolos de seguridad y determinar qué ocurrió en el lugar del accidente.

Por su parte, Triple A indicó que, a través de su área de interventoría, seguridad y salud laboral, realizan las verificaciones correspondientes para establecer las causas de la tragedia.

Identificaron a obreros atrapados en alcantarilla

Las autoridades señalaron que las dos personas que murieron fueron David José Mendoza Barceló, de 27 años, y Norman Yesid Echeverría Hernández, de 46; mientras que Luis Alberto Ferrer Jiménez, de 26 años; Wilfrido Navarro Ascencio, y Jorge Luis Pérez de Alba, de 50, resultaron heridos y fueron atendidos en el Hospital Universitario del Norte, el Hospital Materno Infantil y la Clínica Reina Catalina.