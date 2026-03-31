Murió cuarta víctima de masacre en Villa Soledad; había recibido cinco impactos de bala

Imagen de referencia. La masacre se registró el 21 de marzo pasado. Foto: Alcaldía de Soledad

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Las autoridades confirmaron el fallecimiento, en la Clínica Santa Mónica, de Óscar Miguel Buelvas Maceneth, de 59 años, quien había resultado herido, el pasado 21 de marzo, del tiroteo en Villa Soledad, en Soledad, Atlántico, que dejó tres hombres más muertos.

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La masacre se presentó sobre las 7:30 p.m. del pasado 21 de marzo. Buelvas se encontraba junto a otros hombres reunidos en la terraza de una casa sobre la calle 49A con carrera 17, cuando sujetos que se movilizaban en un motocarro les dispararon indiscriminadamente.

En medio del ataque, tres hombres murieron en el lugar. Se trataba de Jesús Alberto Escorcia Orozco, de 24 años; Emilio Nicolás Miranda Gutiérrez, de 67 años, y Luis Alberto Romero Hernández, de 68 años.

Por su parte, Buelvas, quien recibió cinco impactos de bala, alcanzó a ser trasladado con vida a la Clínica Santa Mónica, donde permaneció en una unidad de cuidados intensivos (UCI) hasta la madrugada del lunes 30 de marzo, en la que se registró su deceso.

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Aunque los móviles del crimen son materia de investigación, primeras versiones indican que el ataque iba dirigido contra Jesús Alberto Escorcia Orozco, conocido con el alias de ‘Ojito’. Al parecer, fue por una presunta retaliación por el homicidio de Kevin Esmith Gómez Fuentes, un día antes, en el barrio La Alianza de Soledad.

Sobre Buelvas se conoce que era oriundo de San Jacinto, en Bolívar, pero desde hace años vivía en Barranquilla. El sujeto tenía desde hacía 10 años un problema en una pierna que le dificultaba caminar, por lo que se dedicaba a vender dulces en su vivienda.