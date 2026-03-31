Rescataron a los cinco niños que desaparecieron tras el secuestro de sus padres en Caquetá

Imagen de referencia. Las autoridades encontraron a los jóvenes que habían sido escondidos por sus padres en la selva para evitar que fueran reclutados. Foto: Ejército

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El gobernador de Caquetá, Luis Francisco Ruiz, confirmó el rescate de los cinco niños de 3 y 16 años, que sus padres habían escondido en la selva luego de huir de un secuestro, para evitar que fueran reclutados por las disidencias de alias Calarcá.

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A comienzos de esta semana, el mandatario había advertido que una pareja en el bajo Caguán había sido secuestrada hace más de una semana y media. Luego de huir del cautiverio, por el temor de represalias, escondieron a sus cinco hijos en la selva, en medio de la cual los menores de edad desaparecieron.

Ante ello, el Ejército inició en la tarde del pasado lunes 30 de marzo la búsqueda de los menores de edad, quienes finalmente fueron hallados en la madrugada de este martes, junto a una joven de 18 años, y posteriormente trasladados a Florencia, donde se realizan las evaluaciones de salud y se realizó el reencuentro con los padres.

Según indicó el gobernador a LA FM, los niños “se encuentran en poder del Ejército en un operativo militar que requirió un despliegue importante”, así como añadió que los uniformados “caminaron toda la noche” hasta hallarlos en buen estado de salud.

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El gobernador había advertido que los padres habían sido secuestrados por la estructura Rodrigo Cadete, de las disidencias de las Farc, al mando de alias “Urias Perdomo” y alias “La Morocha”, quienes también estarían de otros hechos de violencia en el departamento.

Tras darse la alerta, se activaron acciones coordinadas entre la Defensoría del Pueblo, la Iglesia Católica y el Ejército Nacional, así como el ministro de Defensa, Pedro Sánchez, resaltó que se activaron dos líneas: “una humanitaria y otra de la parte de la fuerza pública” para garantizar el regreso de los niños sanos y salvos.