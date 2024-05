Murió Jack Martínez, el “Osama Bin Laden” del Carnaval Barranquilla

El personaje de "Osama Bin Laden" que personificó durante años Jack Martínez en el Carnaval de Barranquilla lo llevó a otras eventos como el Festival Vallenato. Foto: Archivo Particular

La organización del Carnaval de Barranquilla confirmó la muerte de Jack Dahimur Martínez Abdala, quien durante años se disfrazó de “Osama Bin Laden” durante las festividades. El hombre falleció a los 65 años como consecuencia de un cáncer.

El reconocimiento en el Carnaval de Martínez, quien además trabajaba para la oficina de Planeación en Malambo, lo llevaron por otras festividades del país como la Feria de las Flores y Festival Vallenato, así como fue inspiración para otros participantes que se disfrazan en las carnestolendas.

Desde la organización del Carnaval de Barranquilla resaltaron que Martínez era una persona “noble y lleno de energía que le encantaba ayudar a los demás, su tiempo libre lo dedicaba a ayudar a los enfermos, utilizando sus conexiones en el hospital para obtener recetas y medicamentos para aquellos que lo necesitaban”.

Tanto el Carnaval de Barranquilla, como la Secretaría de Cultura de la ciudad y la Alcaldía de Malambo, han lamentado la muerte del barranquillero y resaltado su importancia para la cultura de las festividades de la región.

“La Alcaldía Municipal de Malambo y el Instituto Municipal de Cultura de Malambo, lamenta el fallecimiento de Jack Dahimur Martínez Abdala, quien en vida fue Hacedor Cultural del disfraz “Osama Belén Ladem” su pasión y dedicación dejaron una huella indeleble en nuestra cultura, confiamos que su legado continúe inspirando a las nuevas generaciones”, indicó la Alcaldía de Malambo a través de un comunicado.

Con profunda tristeza nos despedimos de Jack Martínez Abdala, quien por más de dos décadas personificó a Osama Bin Laden, del colectivo "Llegaron los afganos a Barranquilla" en los Carnavales de nuestra ciudad. Nuestro apoyo y solidaridad para su familia en este momento difícil.… pic.twitter.com/f5C3F9iAxx — Sec. Cultura de Barranquilla (@SecCulturaBaq) May 6, 2024

“Él tenía conversación conmigo temprano, yo le mandaba los buenos días, le preguntaba cómo amaneció y toda esa cuestión, pero del jueves para aquí él no me contestaba nada y esa cuestión y yo estaba sentado aquí a la mañana en la casa cuando me llamó quien se disfraza de Rafael Orozco a decirme que él ya había fallecido y yo me trasladé enseguida para la casa de él”, dijo a El Heraldo Carlos Cervantes, rey Momo 2025.