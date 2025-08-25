Murió Juan B. Fernández Renowitzky, exdirector de El Heraldo en Barranquilla

Fernández Renowitzky desde pequeño visitaba el periódico, hizo parte oficialmente desde sus 15 años y en 1975 asumió como director, donde lideró la modernización del medio. Foto: Archivo de El Heraldo

Juan B. Fernández Renowitzky, exdirector del periódico El Heraldo de Barranquilla y Director consejero del medio, falleció a sus 99 años en la ciudad este lunes 25 de agosto.

Fernández estudió Derecho en la Universidad Nacional y Humanidades en la Universidad La Sorbona de París, Francia. Fue Juez del Circuito y Municipal y Magistrado del Tribunal Superior de Barranquilla.

Además, se desempeñó en el cargo de rector de la Universidad del Atlántico y fue alcalde de Barranquilla entre 1963 y 1965.

Los cargos que ocupó en la política fue junto al partido Liberal. También fue Ministro de Minas y Petróleo y de Comunicaciones. Además embajador en Chile en 1973.

En 1991 hizo parte de la Asamblea Constituyente y obtuvo en 1994 el Gran Premio a la Vida y Obra de un Periodista otorgado por el Premio Simón Bolívar.

Al parecer, Fernández tenía enfermedades y recientemente presentó complicaciones. Desde diferentes sectores han lamentado su fallecimiento. Por su parte, el alcalde de Barranquilla, Alejandro Char, dijo en su cuenta de X: “Defendió con pasión y entereza a la región Caribe y trabajó por nuestro desarrollo social, económico e institucional, desde su rol como Director de El Heraldo y alcalde de Barranquilla, así como en las distintas responsabilidades que asumió a lo largo de su vida”.

También, la directora de El Heraldo, Érika Fontalvo, expresó que Fernández fue constituyente en nombre del Partido Liberal Colombiano. “Luchó para que la costa Caribe gozara de las garantías necesarias para un desarrollo digno y equitativo para su gente”, agregó.

Así mismo el Gobernador del Atlántico, Eduardo Verano, lamentó el fallecimiento y destacó la lucha de Fernández por una región autónoma y la modernización del periódico El Heraldo.

La academia también se pronunció ante la muerte del reconocido periodista. La Universidad del Atlántico, la Autónoma del Caribe y la Simón Bolívar enviaron sus condolencias a los familiares y destacaron la labor y el legado de Fernández.