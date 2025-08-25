Asesinaron a mujer en zona rural de Medellín: el agresor sería su expareja

Imagen de referencia. La mujer fue hallada con varias heridas de arma blanca. Foto: EFE - AILEN DÍAZ

Luz Viviana Hernández Aguilar, de 37 años, fue asesinada en la madrugada del domingo 24 de agosto en el corregimiento de San Antonio de Prado de Medellín, presuntamente por su expareja.

Según la información preliminar, la mujer estaba trabajando en una fonda del corregimiento como cocinera y habría terminado su relación de tres años con el presunto agresor meses anteriores.

De acuerdo con información de El Colombiano, Hernández, oriunda de Puerto Berrío, se regresó a vivir con sus padres, pero se encontraba con su expareja porque trabajaba en el mismo lugar, en las caballerizas.

El crimen quedó registrado en las cámaras de seguridad. Después de una discusión, el hombre la ataca con un cuchillo dejándole dos heridas en la cabeza, una en el cuello y otras dos en el rostro.

Testigos reportaron la agresión a la Policía Metropolitana del Valle de Aburrá, quienes atendieron el caso. La mujer fue trasladada a la Clínica Antioquia pero ya no tenía signos vitales.

El presunto agresor fue identificado como Ángel David González Castro de 23 años. El hombre intentó huir por una zona boscosa pero fue encontrado por las autoridades con el arma con el que habría agredido a la mujer y también presentaba heridas en sus manos.

Las autoridades presentarán al hombre ante un juez de control de garantías como presunto responsable del crimen y será procesado del delito de feminicidio agravado.

En lo que va del año, 68 mujeres han sido asesinadas en Antioquia. Según el el Sistema de Información para la Seguridad y la Convivencia (Sisc), el caso de Hernández sería el número 22 en Medellín.