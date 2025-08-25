No te pierdas ningún acontecimiento, accede a nuestras notificaciones
No, gracias
Publicidad

Home

Colombia
Más Regiones

Accidente de tránsito en vía de La Guajira dejó tres muertos y varios heridos

La camioneta en la que se movilizaban las víctimas se habría volcado y tras el impacto se incineró.

Redacción Colombia
25 de agosto de 2025 - 07:34 p. m.
El accidente se registró en la vía Riohacha-Maicao, en la Troncal del Caribe, a la altura del kilómetro 66.
El accidente se registró en la vía Riohacha-Maicao, en la Troncal del Caribe, a la altura del kilómetro 66.
Foto: Archivo Particular
Resume e infórmame rápido

Escucha este artículo

Audio generado con IA de Google

0:00

/

0:00

Un accidente de tránsito se registró en la vía Riohacha-Maicao, en la Troncal del Caribe, a la altura del kilómetro 66, en la noche del domingo 24 de agosto. En el siniestro murieron tres personas y tres más resultaron heridas.

Lea: Asesinaron a mujer en zona rural de Medellín: el agresor sería su expareja

Según el reporte preliminar, el conductor de una camioneta habría perdido el control, lo que generó un volcamiento y el vehículo terminó completamente incinerado.

Sigue a Cromos en WhatsApp

Las víctimas mortales fueron identificadas como Antonio Jurariyu, de 62 años, Luis Junior Fernández y Arcadio a quien le llamaban “Memito”.

Jurariyu fue trasladado al Hospital San José de Maicao donde falleció. El hombre era familiar del actual alcalde del municipio, Miguel Aragón, y era el representante legal de la Asociación Autoridades Tradicionales wayú Sumuywajat.

Le puede interesar: Capturaron a hombre que mató a una adulta mayor a machetazos en Sahagún, Córdoba

Las familias de las otras dos víctimas retiraron los cuerpos para ser sepultados según sus costumbres wayuu. Además, los heridos presentaron varias lesiones en su cuerpo y están siendo atendidos en el Hospital San José.

Los heridos fueron identificados como: Eduardo David Sánchez González, de 46 años; Belwis Bonilla Bonivento y Eduardo José Fernández Barrozo.

Las autoridades de tránsito atendieron el siniestro e investigan las causas exactas del accidente.

Por Redacción Colombia

Temas recomendados:

accidente de tránsito

muertos

La Guajira

heridos

Vía de La Guajira

 

Sin comentarios aún. Suscríbete e inicia la conversación

 

Este portal es propiedad de Comunican S.A. y utiliza cookies. Si continúas navegando, consideramos que aceptas su uso, de acuerdo con esta  política.
Aceptar