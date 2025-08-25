Accidente de tránsito en vía de La Guajira dejó tres muertos y varios heridos

El accidente se registró en la vía Riohacha-Maicao, en la Troncal del Caribe, a la altura del kilómetro 66. Foto: Archivo Particular

Un accidente de tránsito se registró en la vía Riohacha-Maicao, en la Troncal del Caribe, a la altura del kilómetro 66, en la noche del domingo 24 de agosto. En el siniestro murieron tres personas y tres más resultaron heridas.

Según el reporte preliminar, el conductor de una camioneta habría perdido el control, lo que generó un volcamiento y el vehículo terminó completamente incinerado.

Las víctimas mortales fueron identificadas como Antonio Jurariyu, de 62 años, Luis Junior Fernández y Arcadio a quien le llamaban “Memito”.

Jurariyu fue trasladado al Hospital San José de Maicao donde falleció. El hombre era familiar del actual alcalde del municipio, Miguel Aragón, y era el representante legal de la Asociación Autoridades Tradicionales wayú Sumuywajat.

Las familias de las otras dos víctimas retiraron los cuerpos para ser sepultados según sus costumbres wayuu. Además, los heridos presentaron varias lesiones en su cuerpo y están siendo atendidos en el Hospital San José.

Los heridos fueron identificados como: Eduardo David Sánchez González, de 46 años; Belwis Bonilla Bonivento y Eduardo José Fernández Barrozo.

Las autoridades de tránsito atendieron el siniestro e investigan las causas exactas del accidente.